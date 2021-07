Jurek Owsiak otworzył festiwal Pol'and'Rock. Tłum skandował „J***ć PiS”

Tegoroczny Pol'and'Rock powrócił po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Festiwal odbywa się w tym roku w nowym miejscu – na lotnisku Makowice-Płoty w województwie zachodniopomorskim. Na scenie zaprezentują się m.in. Dżem, Pidżama Porno, Kasia Kowalska. W ramach Akademii Sztuk Przepięknych można uczestniczyć w spotkaniach m.in. z twórcą Make Life Harder, Andrzejem Chyrą, Przemkiem Kossakowskim i ekipą Down The Road, Martą Lempart oraz prawnikami Michałem Wawrykiewiczem i Sylwią Gregorczyk-Abram.

29 lipca imprezę oficjalnie otworzył Jurek Owsiak. Zanim swoje występy rozpoczęli Łona i Webber, Renata Przemyk oraz Raz Dwa Trzy, szef WOŚP wygłosił krótkie przemówienie do uczestników festiwalu. – Zobaczyć was, to jak zobaczyć Boga, kimkolwiek by był. Jesteśmy razem! To jest tak ważne, zwłaszcza kiedy są trudne chwile i kiedy musimy patrzeć, co się dzieje obok nas i nie mamy na to najmniejszego wpływu, a nie raz żadnego – mówił Jurek Owsiak.

Owsiak: Otacza nas polityczne buractwo

Poprosił także o chwilę ciszy dla wszystkich ofiar pandemii. – Teraz bardzo proszę o ciszę. Nie wszyscy mogli przyjechać. Nie wszyscy mogli, ponieważ zabrał ich COVID. Bardzo proszę, abyście przez 30 sekund o nich wszystkich pomyśleli – dodał.

Zdaniem lidera WOŚP uczestnicy festiwalu tworzą społeczność, która powinna postawić kropkę nad i dzisiejszym czasom. – Nie godzić się na chamówę, na to, co nas niestety otacza – na momentami nieprawdopodobne polityczne buractwo. Nie zgadzajcie się ze złem, a jeżeli coś jest fajnego, to wspierajcie to – apelował.

W odpowiedzi zgromadzony przed sceną tłum zaczął skandować znane ze Strajków Kobiet hasło „J***ć PiS”.

