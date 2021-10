Konkurs Chopinowski wystartował. Rozpoczęły się przesłuchania

3 października rozpoczął się XVIII Konkurs Chopinowski. I etap potrwa do 7 października. W ramach przesłuchań wystąpi 87 pianistów z całego świata. 78 z nich zostało wybranych przez Jury Eliminacji. Kolejnych dziewięciu uczestników to laureaci innych konkursów pianistycznych, zakwalifikowanych do Konkursu głównego z pominięciem Eliminacji.

XVIII Konkurs Chopinowski

W I etapie będzie można usłyszeć muzykę Fryderyka Chopina w interpretacji 22 Chińczyków, 16 Polaków, 14 Japończyków, 7 obywateli Korei Południowej, 6 Włochów oraz pianistów z Armenii, Chińskiego Tajpej, Kanady, Kuby, Łotwy, Rosji, Hiszpanii, Tajlandii, USA, Wielkiej Brytanii oraz Wietnamu. Jako pierwsza wystąpiła Xuanyi Mao z Chin.

Występy uczestników XVIII Konkursu Chopinowskiego ocenia międzynarodowe Jury składające się z 17 międzynarodowych pianistów. Zasiadają w nim Dmitri Alexeev, Sa Chen, Dang Thai Son, Akiko Ebi, Philippe Giusiano, Nelson Goerner, Adam Harasiewicz, Krzysztof Jabłoński, Kevin Kenner, Arthur Moreira-Lima, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, Katarzyna Popowa-Zydroń, John Rink, Wojciech Świtała i Dina Yoffe.

Gdzie oglądać Konkurs Chopinowski?

Przesłuchania konkursowe odbywają się od godz. 10 do 14.30 w sesji porannej i od 17 do 21 w sesji wieczornej. Przesłuchania XVIII Konkursu Chopinowskiego można oglądać w aplikacji mobilnej Chopin Competition, na stronie Chopin2020.pl w zakładce Multimedia, kanale Chopin Institute na YouTube oraz w aplikacji Smart TV na telewizory marki Samsung.

II etap potrwa od 9 do 12 października, a III etap zaplanowano od 14 do 16 października. 17 października odbędą się uroczystości związane z obchodami 172. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. Finał potrwa od 18 do 20 października. W dniach 21 – 23 października zaplanowano Koncerty Laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego.

