Bring me the Horizon zagrają w Polsce. Znany datę i support

Bring Me The Horizon wystąpią w Arenie Gliwice 18 lutego 2022 roku. Przedsprzedaż biletów na to wydarzenie ruszy jeszcze w tym miesiącu, jeszcze w tym tygodniu – bo 13 października o 10:00. Jako support przed głównymi gwiazdami zagrają A Day To Remember, Poorstacy i Lorna Shore.

Panowie z Bring Me The Horizon występowali już w Polsce. W 2016 roku zagrali w Kostrzynie nad Odrą podczas Przystanku Woodstock. Od tamtego czasu Brytyjczycy wydali albumy „Amo” „Music to Listen To…” oraz „Post Human: Survival Horror”.

Oliver Sykes, Matt Kean, Lee Malia, Matt Nicholls oraz Jordan Fish mieli pojawić się w naszym kraju w 2020 roku na Impact Festivalu w Łodzi, jednak plany pokrzyżowała im pandemia.

Fani Bring Me The Horizon doskonale wiedzą, czego się spodziewać. Pozostałym można w skrócie przekazać, że powinni spodziewać się połączenia metalu, hip-hopu i muzyki elektronicznej – w dużym uproszczeniu czegoś na wzór Linkin Park.

Czytaj też:

Hołdys przypomniał „co zrobić z jedną partią”. Owsiak: nie powiem słowa na osiem gwiazdek