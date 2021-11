Najlepsze horrory w kinie i internecie. Podpowiadamy, co obejrzeć w Halloween

Zacznijmy od największego hitu kinowego ostatnich tygodni – „Halloween zabija” („Halloween Kills”). Powrót do Haddonfield i Michała Myersa do tej pory zarobił prawie sto milionów dolarów, co przy budżecie raptem 20 milionów czyni z niego mega hit. I spełnienie mokrych snów fanów slasherów.

Michael Myers wrócił, okrutny jak nigdy, a do tego w filmie pojawiają się postaci znane z pierwszego kultowego obrazu Carpentera. Retro na pełnej... Fani szczęśliwi, zaś przeciwnicy jak nie lubili serii, tak nie polubią.