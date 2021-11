Donald Tusk napisał książkę. Współautorem żona Radosława Sikorskiego

10 grudnia odbędzie się premiera książki „Wybór” autorstwa Donalda Tuska i Anne Applebaum, żony Radosława Sikorskiego. Książka jest już dostępna w przedsprzedaży. Wydawcą publikacji jest „Agora”. W książce można przeczytać 12 rozmów dziennikarki i polityka „o kwestiach najgorętszych dla Polski, Europy i świata”.

„Wybór”. Nowa książka Donalda Tuska. Anne Applebaum współautorem

W książce „Wybór” znalazły się odpowiedzi na pytania:

– Dlaczego Unia Europejska, chociaż jest potęgą, częściej bywa chłopcem do bicia?

– Na czym polega pakt z diabłem, który podpisali Orban, Kaczyński i inni autorytaryści?

– Jak podzieliliśmy się na obce sobie plemiona i czy potrafimy mimo to wspólnie żyć?

– Jak sprawić, by w kryzysie migracyjnym przyzwoitość nie stała się synonimem bezradności a ksenofobia synonimem skuteczności?

– Dlaczego Polska może stać się państwem frontowym i jakie mogą być tego konsekwencje?

– Czy patriotyzm nieuchronnie zagarnęli dla siebie nacjonaliści?

– Dlaczego Rosja chce podzielić Europę?

– Czy Chiny wygrają cyfrową walkę o kontrolę nad światem?

– Jak demokraci mają znów wygrywać wybory – nie tylko w Ameryce?

– Jak bardzo boli hejt?

W zapowiedzi książki będzie można znaleźć m.in. anegdoty o Joe Bidenie, Viktorze Orbanie, Borisie Johnsonie, Angeli Merkel, Emmanuelu Macronie, Władimirze Putinie, czy Jarosławie Kaczyńskim.

Anna Applebaum i Donald Tusk. Kim są?

Anne Applebaum jest dziennikarką „The Atlantic” i wykładowcą w Johns Hopkins University w Baltimore. Napisała kilkanaście książek. Za „Gułag” otrzymała w 2004 r. Nagrodę Pulitzera. Prywatnie jest żoną Radosława Sikorskiego, polityka PO i byłego ministra spraw zagranicznych.

Z kolei Donald Tusk jest politykiem. Tusk ma wykształcenie historyczne. Obecnie jest liderem Platformy Obywatelskiej. Był premierem, przewodniczącym Rady Europejskiej oraz szefem Europejskiej Partii Ludowej. Tusk ma na koncie kilka publikacji: „Był sobie Gdańsk”, „Idee gdańskiego liberalizmu”, „Solidarność i duma” oraz „Szczerze”. Ostatnia, wydana w 2019 r. przez „Agorę”, jest dziennikiem polityka i zarysem jego autobiografii.

Czytaj też:

Kulisy polityki informacyjnej rządu. Oto „siedmiu wspaniałych”, których czyta premier