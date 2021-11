Mata nazwał Maję Staśko „głupią pi**ą”? Do akcji wkroczyła Anna Maria Żukowska

W połowie października w McDonald's pojawił się limitowany zestaw Maty. W jego skład wchodził potrójny cheeseburger, średnie frytki, Vanilla Matcha Latte oraz kilka naklejek. Po ogłoszeniu współpracy na rapera wylało się mnóstwo hejtu. Część fanów zarzucała Matczakowi, że zwyczajnie się sprzedał. Inni podkreślali, że w obecnych czasach reklamowanie fast-foodów i niezdrowego jedzenia jest wyjątkowo nieodpowiedzialne.

Do krytyków Maty dołączyła m.in. Maja Staśko. Aktywistka nagrała filmik zatytułowany „Maja Staśko wyrzuca zestaw Maty”. Na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych spróbowała frytek, po czym wyrzuciła resztę jedzenia, ponieważ na jego spróbowanie nie pozwalał jej weganizm.

Mata w „MC” obraził Maję Staśko?

W najnowszym kawałku MC Mata odniósł się m.in. do swojej współpracy z McDonald's. „Piszą coś w DM-ach, a ja ciągle mam to w c**ie, no bo wczoraj jadłem frytki z ketchupem, jutro zjem frytki z Travisem” (raper z Houston także współpracował z McDonald's - red.) (...) „Jakbym tego nie wziął, to i tak by to wziął Sobel. A zabito tyle krów, ile w Chinach ginie w dobę” - rapuje.

Michał Matczak nawiązał także słynnych słów swojego ojca, który stwierdził, że „aby osiągnąć sukces trzeba pracować po 16 godzin dziennie”. „Czasem 16 godzin dziennie siedzę w studiu, no a czasem na kanapie, ale wstaję popołudniu i nie tyram na etacie, dlatego szanuję pracę, ty wylewasz matcha latte, głupia pi**o” - słyszymy w utworze „MC”.

Choć w piosence nie padają żadne nazwiska, urażona poczuła się Maja Staśko. „Mata dołączył do grona moich hejterów. Wolę być głupią pi**ą niż człowiekiem, który wyzywa kobiety od głupich pi**” - stwierdziła aktywistka.

W obronie Mai Staśko stanęła Anna Maria Żukowska. „Maju, trzymaj się. I rób swoje. Czasami każdy z nas się potyka, ale tylko nieliczni umieją się podnieść” - napisała posłanka Lewicy.

