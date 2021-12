Krytyk literacki apeluje: „Kevin, daj nam spokój”. I radzi, co czytać w święta

Manuela Gretkowska, „Mistrzyni”, Znak Literanova

Lucyna Ćwierczakiewiczowa przetrwała w zbiorowej pamięci, co przytrafia się niewielu autorom/autorkom książek z przepisami kulinarnymi i to pisanymi około 150 lat temu. Była kimś o wiele większym niż kucharką! Gotowanie było tylko jedną z jej aktywności, oprócz tego była propagatorką zmian w polskim – odwróconym ku przeszłości – stylu życia. Namawiała, czy wręcz nakazywała higienę, racjonalną dietę, wietrzenie pomieszczeń… Wietrzenie w sensie dosłownym, ale i przenośnym, bo chciała zwrócić rodzącą się polską klasę średnią ku nowoczesności i oderwać od przeżywania traumy przegranego powstania styczniowego.

Przy tym była kimś w rodzaju prekursorki współczesnego feminizmu – namawiała kobiety, brały swój los we własne ręce, by zatrudniały się poza domem, kształciły. Jak to mówiła w jednym z wywiadów autorka powieści o Ćwierczakiewiczowej, Manuela Gretkowska, była połączeniem Krystyny Jandy, Magdy Gessler i Angeli Merkel. I w „Mistrzyni” tak właśnie portretuje swoją bohaterkę.

