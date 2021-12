Co David Bowie robił w Warszawie? Zaskakująca książka Doroty Masłowskiej na święta

Tych, którzy w tym momencie się wzdrygnęli, że dramaty to jednak nie jest fajna lektura, bo przecież pisane są nie po to, by je czytać, lecz by oglądać je w teatrze, spieszę zachęcić: „Bowie w Warszawie” Doroty Masłowskiej to nie jest typowy tekst dramatyczny.

To raczej krótka powieść, która udaje sztukę teatralną, o czym świadczą rozbudowane didaskalia z dogłębnymi charakterystykami postaci, ich motywów działania, życiowych doświadczeń. A jeśli dopuszcza je autorka do głosu, to częściej wygłaszają świetnie napisane monologi, niż wchodzą ze sobą w interakcję.

Ujmując rzecz najkrócej: Masłowska napisała utwór, który jest jakąś formą pośrednią między dramatem a prozą. I zrobiła to bardzo dobrze.