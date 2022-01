Stał się symbolem zła. „Dla mnie to marzenie o mężczyźnie, z którym chciałabym być”

Wampir przez dekady symbolizował zło i niebezpieczeństwo, które czai się wszędzie i atakuje niespodziewanie. Wypisz wymaluj pasuje do każdego współczesnego zagrożenia. Tak się porobiło, że życie współczesnego człowieka płynie w ciągłym stanie zagrożenia czymś, co jest ukryte i niewidoczne, niezależnie od tego, czy jest to broń nuklearna, czy mutujący wirus wywołujący pandemię, czy Pegasus, czy wreszcie nadciągająca katastrofa klimatyczna.

To wszystko i mnóstwo innych zjawisk, to zagrożenia, których się na co dzień nie widzi, ale które tkwią w naszej świadomości.

Jeśli nawet uda nam się zepchnąć je na dalszy plan i nie myśleć o nich, to one jednak tkwią w nas i podświadomie niepokoją. Jak wampir w klasycznych powieściach gotyckich: wyłania się z mroku i niespodziewanie atakuje.