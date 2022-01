Najgłośniejszy film ostatnich dni to… remake. Który w dodatku źle się zestarzeje

Dawno nie było filmu tak dyskutowanego i wywołującego tak skrajne emocje, jak „Nie patrz w górę” Adama McKay'a. Dawno nie było też filmu, który tak mocno obnażał niedyspozycję umysłową osób, które czują się zobligowane do pisania o filmie. No bo jakim to przełomem w kinie jest ten film? Gdzie tu świeżość i oryginalność pomysłu, o których można przeczytać? Wreszcie – gdzie te wyznaczanie nowych trendów i podsumowanie epoki?

Najpopularniejszy motyw fantastyczny pojawiający się w kinie tuż po inwazji obcych? Oczywiście koniec świata. Jednym z pierwszych filmów go opisującym była duńska produkcja z 1916 roku zatytułowana po prostu „Koniec świata”. Jednak dopiero powstały w 1951 roku film „When Worlds Collide” („Kiedy zderzą się światy”) w reżyserii Rudolpha Maté ustanowił kanon tej opowieści. Pewnego dnia w odległej stacji astronomicznej naukowiec odkrywa, iż w stronę Ziemi zmierza gigantyczna planeta. Trajektoria jej lotu nie pozostawia złudzeń – za kilka miesięcy Ziemia przestanie istnieć. Jedyną nadzieją na ocalenie ludzkości jest wybudowanie współczesnej arki Noego (czyli wielkiej rakiety) i wystrzelenie jej w stronę innej planety, na której panuje ten sam klimat co u nas. Brzmi irracjonalnie, ale film durny nie jest. Mimo przestarzałych efektów specjalnych to kanoniczna opowieść o zagładzie, którą do dziś świetnie się ogląda i która – nie ulega to wątpliwości – wywarła gigantyczny wpływ na popkulturę. Bez „When Worlds Collide” nie byłoby takich filmów jak „Armageddon”, „2012”, a nawet „Godzilla”. Bo przecież wszystkie filmy o potworach to odmiana katastroficznej fantastyki, która opowiada o zagładzie ludzkości.