Mela Koteluk: Muzyka to trochę medycyna naturalna. Nie jesteśmy workiem kości

„Wprost”: Luna, Patric The Pan, Oxford, Szczyl, OCHMAN – to twórcy, którzy mają szansę na nagrodę w kategorii „Odkrycia”. Dlaczego akurat oni?

Mela Koteluk: Tak, to jest nasza „złota piątka”, będąca dość brawurowym zestawieniem, ponieważ ci młodzi artyści pochodzą z zupełnie innych światów. Operują różnymi środkami wyrazu i poruszają się w odległych od siebie obszarach gatunkowych.

To sprawiło, że nasze obrady przerodziły się w prawdziwą burzę mózgów, podczas której bardzo szczegółowo omawialiśmy walory artystyczne każdego z nich. Finalnie doszliśmy do wniosku, że każdy z nich zasługuje na rozgłos i chcielibyśmy, by docierali ze swoją muzyką znacznie szerzej.

Moim zdaniem artystów tych łączy coś bardzo istotnego, mianowicie każdy z nich ma niesłychany talent, spójność, wyrazistą osobowość i jest wiarygodny w tym, co robi.