Katarzyna Figura dla „Wprost”: Jesteśmy lekceważeni, wyrzucani na margines

„Wprost”: Odbierając nagrodę „Człowiek 30-lecia WPROST” powiedziała pani: „W dzisiejszych trudnych czasach kultura jest tą przestrzenią, gdzie możemy się spotkać, odnaleźć i zrozumieć”. Czuje pani, że artyści, aktorzy, reżyserzy, że macie państwo jeszcze moc sprawczą, jesteście w stanie wpływać na ludzi, pobudzać do działania, poruszać sumienia?

Katarzyna Figura: COVID-19 bardzo poważnie skomplikował sytuację na świecie. Zaczęliśmy obcować z bezradnością i bezbronnością, ze śmiercią, chorobą, poważnym zagrożeniem, powikłaniami także psychicznymi… Zaczęto mówić, że jesteśmy w stanie wojny, i rzeczywiście jesteśmy, bo pandemia sprawiła, że wszyscy musieliśmy znaleźć nowe narzędzia pozwalające nam żyć.

I, choć nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, kultura i sztuka powinny odgrywać w tym czasie kluczową rolę. My, twórcy, i to nie tylko reprezentujący film, choć film akurat skupia wszystkie inne dziedziny sztuki, mamy naprawdę pewien rodzaj misji.