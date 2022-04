Jaki piękny bałagan! „Wszystko wszędzie naraz” bawi, wzrusza i obezwładnia

Za film odpowiedzialni są The Daniels, czyli Daniel Kwan i Daniel Scheinert, znani z surrealistycznego komediodramatu „Człowiek-scyzoryk”, w którym Paul Dano zaprzyjaźnia się ze zwłokami Daniela Radcliffe’a i próbuje przy ich pomocy wydostać się z bezludnej wyspy. Reżyserski duet otrzymał potężne wsparcie, ponieważ producentami filmu są bracia Russo, stojący za olbrzymim sukcesem kasowym „Avengers”. W dodatku film wyprodukowało studio A24 („Moonlight”, „Lady Bird”, „Nieoszlifowane diamenty”, „Dziecictwo”), którego logo jest obecnie niemal gwarancją udanego seansu.

Jak to wszystko ogarnąć?

Niełatwo jest streścić wierzchnią warstwę tego filmu, bo to jazda bez trzymanki, w której każda kolejna scena jest kompletnym zaskoczeniem. W tej szalonej podróży śledzimy Evelyn (Michelle Yaeoh) chińską imigrantkę prowadzącą rodzinny biznes w postaci pralni. Bohaterka jest przemęczona, znudzona i przytłoczona swoją codziennością zdominowaną przez rodzinne niesnaski i rozliczenia podatkowe. W pierwszej scenie widzimy ją przy biurku zawalonym rachunkami, próbującą ogarnąć jednocześnie powinności wobec fiskusa, urodzinową wizytę surowego ojca i przyjęcie dla lokalnej społeczności. W dodatku nie potrafi poradzić sobie z seksualnością swojej córki, która próbuje nakłonić matkę, by wpuściła do ich rodzinnego życia jej dziewczynę. Wszystko naraz.

W życiu Evelyn zachodzi jednak radykalna zmiana, kiedy okazuje się, że znalazła się w samym centrum starcia o przyszłość całego multiwersum. Wiadomość o jej roli w tym kosmicznym konflikcie przekazuje jej mąż, zmieniający się na tę okoliczność w wojownika ninja, mogącego uśmiercić przeciwnika noszoną w pasie saszetką. Wszystko, co wiedziała o swoim dotychczasowym życiu traci sens, zaczyna podróżować po równoległych wszechświatach, trenując sztuki walki i zdobywając wiedzę o wszystkich wersjach siebie, by móc stanąć twarzą w twarz z tajemniczym i złowrogim bytem nazywanym Jobu Tupaki.

Podczas tej podróży The Daniels serwują widzom miksturę sporządzoną na bazie swoich filmowych fascynacji. Reżyserskie działo wystrzeliwuje z ekranu kadry wzięte żywcem z klasyków współczesnego kina, jak „Matrix”, „Kill Bill” i „Odyseja kosmiczna 2001”. Są również bardziej subtelne sceny, odwołujące się np. do dzieł Wong Kar-Waia. Spotkanie Evelyn z Jobu Tupaki owocuje gonitwą poprzez wszechświaty, w których ludzie zamiast palców mają parówki, są postaciami z kreskówek, piniatami, a nawet skałami. Sceny walki są widowiskowe, a przy okazji kompletnie niedorzeczne. Główna bohaterka w trakcie dwóch godzin sensu przeżywa dziesiątki swoich żyć, a w każdym z nich zdaje się być (z pozoru) zupełnie inną osobą.

Prosta historia o miłości

W tym szalonym kalejdoskopie osobliwości trudno odnaleźć jakikolwiek porządek, ale wcale nie należy go w nim szukać. W filmie najważniejsza jest opowieść snuta pod całym tym kreatywnym bałaganem, a jest to w gruncie rzeczy opowieść o kłębiących się w rodzinie nienazwanych emocjach. Relacje między Evelyn i pozostałymi członkami rodziny są zaniedbane. Jest między nimi ocean milczenia i niedopowiedzeń. Wir chaotycznych zdarzeń, paradoksalnie pozwala głównej bohaterce na spojrzenie z boku na swoją postawę wobec bliskich i odbudowanie nadszarpniętych przez zobojętnienie więzów.

Tocząc z Jobu Tupaki walkę – dosłownie – o wszystko, Evelyn zaczyna na nowo dostrzegać swoją córkę, męża i ojca. Uczy się akceptacji, uważności i asertywności. Wychodzi z szczelnego kokonu problemów dostrzegając, że nie mają one tak naprawdę żadnego znaczenia. Ten proces dostarcza czegoś, czego siedząc w kinowym fotelu kompletnie się nie spodziewałem, bo dostarcza najprawdziwszych wzruszeń. Choć kanonada nierealnych zdarzeń się nie zatrzymuje, to emocje między jej ekranowymi uczestnikami są tak realne, że wrażliwsi widzowie powinni zdecydowanie wyposażyć się przed seansem w chusteczki. Brzmi to niewiarygodnie, ale scena, której jedynymi uczestnikami są dwa kamienie, to prawdziwy wyciskacz łez.

Film duetu The Daniels to doskonałe remedium na nastawione na łatwy zysk kino superbohaterskie. Mimo że wykorzystuje wałkowaną bezlitośnie przez Marvela koncepcję multiwersum, to nie traktuje jej śmiertelnie poważnie i nie zamierza zaspokoić gustów teoretyzującej na potęgę armii nerdów. Wciąga opowiadaną pod powierzchnią historią. Choć pozornie jest to erupcja paranormalnych wydarzeń, to w rzeczywistości, jest po prostu opowieścią o życiu, w którym wszystko dzieje się wszędzie i w tym samym czasie, a innego końca świata, niż nasz własny, nie będzie.

"Wszystko wszędzie naraz" w reżyserii duetu The Daniels w polskich kinach zadebiutuje 15 kwietnia.

