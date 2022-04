Jim Jarmusch ponownie za kamerą. Wyreżyserował teledysk

- Dla mnie, jako człowieka głęboko zakochanego w muzyce Cat Power, możliwość współpracy z nią była jak spełnienie marzeń – powiedział Jarmusch o propozycji ze strony amerykańskiej wokalistki. – Chan jest dla mnie wielką inspiracją nie tylko jako artystka, lecz także jako absolutnie wyjątkowa osoba – dodał.

Utwór „A pair of brown eyes” znalazł się na płycie „Covers”, na której Cat Power nagrała własne wersje inspirujących ją piosenek. Poza kompozycją The Pogues na albumie znalazły się również utwory, które w oryginale wykonują m.in.: Lana Del Rey, Nick Cave, Frank Ocean, Velvet Underground. Ukrywająca się pod pseudonimem Cat Power Chan Marshall, sięgnęła nawet po twórczość zespołu Dead Man’s Bones z Ryanem Goslingiem w składzie.

Jarmusch uwielbia współpracę z muzykami

Ścieżki kariery Jima Jarmuscha są nierozerwalnie związane z rozwojem muzyki popularnej. Początki jego muzycznej aktywności to pierwsza połowa lat 80., kiedy grał na keyboardzie w zespole The Day-Byzanteens. Później na swoje konto dodał m.in. współpracę z legendami rapu, udzielając swojego głosu w interludiach na płycie „Wu-Tang meets indie cuture”. Jest także członkiem rockowego zespołu SQURL i nagrał trzy płyty we współpracy z lutnistą Jozefem van Wissem.

Teledysk wyreżyserowany dla Cat Power, nie jest pierwszą tego typu produkcją Jarmuscha. Jeszcze w latach 80. Nagrał wideoklipy do utworów „The lady don’t mind” The Talking Heads i „Sightsee M.C!” Big Audio Dynamite. Później spod jego ręki wyszły również teledyski dla Toma Waitsa i Niela Younga, a w 2006 roku stanął za kamerą klipu do wielkiego hitu zespołu The Raconteurs „Steady as she goes”.

Muzyki i muzyków nie brakuje również w jego filmach, czego najlepszym przykładem jest produkcja „Kawa i papierosy” z 2003 roku. Wśród aktorów w tym minimalistycznym dziele znaleźli się Jack i Meg White, czyli The White Stripes, a także członkowie wspomnianego Wu-Tang Clan GZA i RZA, oraz Iggy Pop i Tom Waits.

Czytaj też:

Czarnoksiężnik Jack White w akcji. Na „Fear of the dawn” nie słychać strachu