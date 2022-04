Być jak Nicolas Cage. „Nieznośny ciężar wielkiego talentu” już w kinach

W drugim odcinku piątego sezonu serialu komediowego „Community” zafascynowany pop-kulturą Abed Nadir (Danny Pudi) zapisuje się na kurs zatytułowany „Nicolas Cage: dobry czy zły aktor?”. Choć Abed o hollywoodzkich filmach i amerykańskiej telewizji wie wszystko, to postawione w temacie kursu pytanie go przerasta. Urządza sobie maraton filmów z Cagem w roli głównej, po czym wraca na zajęcia i nie mogąc dowieść, czy aktor jest dobry czy zły w swoim fachu, doznaje załamania i odgrywa przed pozostałymi kursantami scenę histerii mocno inspirowaną dokonaniami Cage’a. Konkluzja jest prosta: na to pytanie nie ma odpowiedzi. Nie szuka też jej Tom Gormican w filmie, „Nieznośny ciężar wielkiego talentu”, będącym hołdem dla aktora, który jest – jak określił go „New York Times” – największym surrealistą w Hollywood.

Wielki talent tonie w długach

Co istotne, nie jest to film biograficzny ani dokumentalny, więc widzowie liczący na wgląd w prywatne życie Nicolasa Cage’a nie zaspokoją swojej ciekawości. Nie oznacza to jednak, że dzieło pozbawione jest wątków biograficznych oraz odniesień do narosłych wokół aktora legend. Film otwiera scena, w której bohater stara się o „rolę życia”, mającą być powrotem na właściwe tory. Reżyser nie jest jednak zdecydowany, więc aktor postanawia odegrać jeden z opisanych w scenariuszu monologów, poświęconych anatomii strzału w głowę.

To tylko kilka wersów, ale dla Cage to wystarczający materiał, by przejść od szeptu do krzyku, od kamiennej twarzy do opętanego gniewem oblicza szaleńca.

Poszukiwanie ścieżki, która poprowadzi go z powrotem do statusu hollywoodzkiego gwiazdora nie idzie mu najlepiej. W dodatku prześladuje go, jego młodsza wersja, będąca mieszanką postaci granych w „Dzikości serca” i „Ghostriderze”. Wyimaginowany „Nicky” (trochę jak w „Adaptacji” Spike’a Jonze’a) pojawia się w momentach zwątpienia i samokrytyki, by przypomnieć Nickowi, że jest „pieprzoną gwiazdą” i tak powinien samego siebie traktować. Niełatwo jednak myśleć o sobie, jak o wielkim artyście, gdy tonie się w długach. Filmowy Cage ma nieopłacony rachunek na 600 tys. dolarów w jednym z hoteli w Los Angeles, a to jedynie część jego finansowych problemów.

W dodatku, aktor nie radzi sobie z relacjami rodzinnymi. Rozwodzi się z żoną, a z dorastającą córką regularnie chodzi na, nieprzynoszącą żadnych efektów, terapię. Piętrzące się problemy i niepowodzenia przytłaczają go do tego stopnia, że w końcu decyduje się na zakończenie kariery aktorskiej. Zanim przejdzie na emeryturę, przyjmie jednak jeszcze jedno zlecenie. Poleci na przyjęcie urodzinowe do hiszpańskiego magnata oliwnego, który za tę wizytę jest gotów zapłacić mu okrągły milion dolarów.

Nicolas Cage nie potrzebuje kaskadera

Tajemniczym gospodarzem okazuje się - prawdopodobnie największy fan Nicolasa Cage’a na świecie - Javi Gutierez (Pedro Pascal). Szybko wychodzi na jaw, że zaproszenie na urodziny było tylko przynętą, a faktycznym celem jest nakłonienie aktora do zagrania w filmie na podstawie scenariusza Javiego. Co gorsza, okazuje się, że sympatyczny Hiszpan jest bacznie monitorowany przez CIA, bo według informacji amerykańskiego wywiadu jest szefem kartelu handlującego bronią. Agenci werbują aktora i wysyłają go na tajną misję. Bohater skrada się po zakamarkach wielkiej posiadłości gospodarza, hakuje system kamer, wspina się po gzymsach i walczy z ochroniarzami.

To wszystko kompletny absurd, ale oglądamy film z Nicolasem Cagem w roli głównej.

Najważniejsza jest jednak jego relacja z Javim, w której znajduje odskocznie od kompletnie rozbebeszonego życia w Hollywood. Oglądają razem ulubione filmy, stawiając w jednym szeregu „Gabinet Doktora Caligari” i „Paddington 2” (dobra metafora kariery Cage’a), skaczą z nadspodziewanie wysokiego klifu i udają się na narkotyczny trip, który ma im dostarczyć inspiracji w pracy nad wspólnym filmem. Ekranowy Nick odnajduję w Javim przyjaciela, który nie pyta, nie wymaga i nie oczekuje, takiego który po prostu go rozumie.

Nick nie dowierza, że jego nowy kumpel może być bezwzględnym gangsterem, ale sytuacja wokół niego robi się coraz gęstsza. Wkrótce będzie musiał podjąć jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu, a po drodze nie ominie go konieczność rozwiązania problemów rodzinnych. Razem z bohaterami, udamy się w podróż od dramatu psychologicznego, przez komedię, po kino przygodowe i sensacyjne. Może w innych filmach taka koncepcja nie miałaby większego sensu, ale tutaj zdaje egzamin.

Być jak Nicolas Cage

Choć w ostatnich kilku latach Nicolas Cage nie zwolnił tempa i wciąż gra w kilku filmach rocznie, to wśród nich pojawiły się naprawdę dobre produkcje. Zagrał m.in. Robina Felda we wzruszającej „Świni”, dramacie opowiadającym o relacji człowieka z naturą i radzeniu sobie ze stratą. Ponadto wcielił się w żądnego zemsty mężczyznę, poszukującego morderców swojej ukochanej w surrealistycznym horrorze „Mandy”, który jest tym, czym byłby „Mad Max”, gdyby główny bohater brał LSD. Roli w „Nieznośnym ciężarze wielkiego talentu” nie przyjął od razu. W jednym z przedpremierowych wywiadów Cage podkreślał, że kiedy reżyser przyszedł do niego z pomysłem na film, ten nalegał, by w rolę Nicka Cage’a wcielił się inny aktor, co wydawało mu się znacznie ciekawsze. Gormican pozostał na szczęście nieugięty.

W 1999 roku premierę miał film wspomnianego tu już Spike’a Jonze’a, do którego scenariusz napisał, odpowiedzialny również za „Adaptację”, Charlie Kaufman. „Być jak John Malkovich”, podobnie jak „Nieznośny ciężar wielkiego talentu”, również miał po części charakter hołdu dla aktora obdarzonego olbrzymim talentem i nieszablonową ekspresją. Jonze i Kaufman pozwolili widzom przez dwie godziny rozsiąść się w głowie Johna Malkovicha (w tej roli, a jakże, John Malkovich), tworząc przy okazji wciągający, surrealistyczny obraz. „Nieznośny ciężar…” w oczywisty sposób nawiązuje do tego dzieła i choć nie jest tak dobrym filmem, to zapewnia dawkę naprawdę dobrej zabawy.

