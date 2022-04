Być jak Nicolas Cage. „Nieznośny ciężar wielkiego talentu” już w kinach

W drugim odcinku piątego sezonu serialu komediowego „Community” zafascynowany pop-kulturą Abed Nadir (Danny Pudi) zapisuje się na kurs zatytułowany „Nicolas Cage: dobry czy zły aktor?”. Choć Abed o hollywoodzkich filmach i amerykańskiej telewizji wie wszystko, to postawione w temacie kursu pytanie go przerasta.

Urządza sobie maraton filmów z Cagem w roli głównej, po czym wraca na zajęcia i nie mogąc dowieść, czy aktor jest dobry czy zły w swoim fachu, doznaje załamania i odgrywa przed pozostałymi kursantami scenę histerii mocno inspirowaną dokonaniami Cage’a. Konkluzja jest prosta: na to pytanie nie ma odpowiedzi. Nie szuka też jej Tom Gormican w filmie, „Nieznośny ciężar wielkiego talentu”, będącym hołdem dla aktora, który jest – jak określił go „New York Times” – największym surrealistą w Hollywood.

Wielki talent tonie w długach

Co istotne, nie jest to film biograficzny ani dokumentalny, więc widzowie liczący na wgląd w prywatne życie Nicolasa Cage’a nie zaspokoją swojej ciekawości. Nie oznacza to jednak, że dzieło pozbawione jest wątków biograficznych oraz odniesień do narosłych wokół aktora legend.