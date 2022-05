Twardoch znów zaskoczył. Publiczność biła brawa na stojąco

Warszawska owacja zaskoczyła tych, którzy tekst „Byka” znali wcześniej i raczej spodziewali się, że gdy jego bohater w finałowej tyradzie bluzga wściekłością w stronę – chyba – polskiej inteligencji („nie mogłem was znieść, waszej zgnilizny. Nienawidzę was”.) to jednak publiczność zareaguje buczeniem czy tupaniem. W końcu to Warszawa jest głównym siedliskiem tej inteligencji. A tu nic. Twardoch jeszcze dociska pedał i wpada w „poślizg”, każąc swojemu bohaterowi wykrzyczeć: „dobrze, że wam von dem Bach to miasto spalił, dobrze, że wam Baczyńskiego i kurwa wszystkich zabił”.