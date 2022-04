„Dobra zmiana” w kolejnym muzeum. Jarosław Suchan stracił stanowisko w MS w Łodzi

Jarosław Suchan był dyrektorem Muzeum Sztuki w Łodzi od 2006 roku. Kolejne władze przedłużały jego kontrakty. Na swoim koncie ma mnóstwo osiągnięć. To właśnie za jego kadencji otwarto oddział MS w Manufakturze, był kuratorem lub współkuratorem wielu wystaw sztuki współczesnej i nowoczesnej, a dzięki jego działaniom do Łodzi przyjechały prace Duchampa, Mondriana i Picassa.

Dyrektor „łatwiejszy we współpracy”

W listopadzie zeszłego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie przedłużyły mu kontraktu dyrektorskiego. Od 1-go grudnia 2021 Suchan był zatem pełniącym obowiązki dyrektora. Podpisał z ministerstwem roczną umowę. Nieoficjalnie mówiło się, że jednak to nie ministerstwo, ale urząd marszałkowski - a tak dokładnie sam marszałek Grzegorz Schreiber - naciskał na odwołanie Suchana z funkcji. Zapowiadano przeprowadzenie konkursu na to stanowisko, potrzebny był bowiem dyrektor „łatwiejszy we współpracy”, bardziej przyjazny ideologicznie.

Wśród kandydatów na stanowisko często wymieniano kontrowersyjnego Piotra Bernatowicza, dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. To za jego kadencji w CSW otworzono zbiorową wystawę „Sztuka polityczna”, na której pokazywano prace szwedzkiego twórcy Dana Parka. Artysta był skazywany na kary więzienia za szerzenie nienawiści i publiczne używanie rasistowskich obelg w mediach społecznościowych. Do konkursu nigdy jednak nie doszło.

Czytaj też:

Hanna Wróblewska: Nie zniknęłam ani ja, ani Zachęta. Podcast „Wprost O Kulturze”

„Dobra zmiana” wchłonie kolejne muzeum

Z oświadczenia opublikowanego w poniedziałek na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dowiedzieliśmy się, że to Andrzej Biernacki został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi. Powołanie wręczył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Nowy p.o. dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi jest absolwentem warszawskiej ASP, malarzem i prywatnym galerzystą. Prowadzi w Łowiczu Galerię Browarna. Środowisko artystyczne zna go jako frustrata, autora teorii spiskowych i internetowego trolla, który poglądy wyrażał na swoim blogu „Galeria Browarna” oraz magazynu „Arteon". Ostatnie numery pisma wydano w 2019 roku, jednak ze współpracy z nim redaktorka naczelna pisma Karolina Staszak, zrezygnowała już wcześniej. Tłumaczyła, że chce iść drogą miłości, a nie nienawiści. Krytycy nie wyrażają się też najlepiej o twórczości Biernackiego - źle oceniają styl jego prac, który ma polegać na kopiowaniu Francisa Bacona.

Tłumy na oprowadzaniu z Suchanem

Jarosław Suchan jest znanym i cenionym autorem tekstów poświęconych awangardzie i modernizmowi. W 2009 r. z rąk Bogdana Zdrojewskiego odebrał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” został nagrodzony w 2012 r., za ożywienie programu wystawienniczego oraz edukacyjnego, które przełożyło się na wyraźny wzrost frekwencji w Muzeum.

Działając wspólnie z Instytutem Adama Mickiewicza współtworzył wystawę „Une avant-garde polonaise: Kobro et Strzemiński” w Centre Pompidou, jednym z najważniejszych muzeów sztuki współczesnej na świecie. Należał do grupy ekspertów Tate Modern z Londynu, którzy decydowali o zakupie nowych eksponatów. W 2019 roku, jednogłośną decyzją kapituły nagrody Energia Kultury - Kołyska Newtona, otrzymał tytuł Człowieka Roku.

Na niedzielnym oprowadzaniu kuratorskim z Jarosławem Suchanem pojawiły się tłumy. O chmurach zbierających się nad Muzeum wiadomo było od dawna. Nikt z tam obecnych nie spodziewał się jednak, że to spotkanie okaże się symboliczne. Czy nowy dyrektor utrzyma wysoki, światowy poziom tego Muzeum? Okaże się już niebawem.

Czytaj też:

Chodzisz do opery i chcesz się rozwijać? Prof. Ohme: Posłuchaj Ivana i Delfina