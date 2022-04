Co czytać? Sarkastyczna matka i diler, który został szpiegiem

Jak zostać szpiegiem? Na to pytanie odpowiada książka Jima Latrache-Qvortrupa i Rasmusa Elmelund "Szpieg. Jak diler narkotyków został agentem w Korei Północnej", opowiadająca historię człowieka, który handlowanie prochami zamienił na służbę krajowi, pozyskując informację na temat arsenału Korei Północnej.

„Po powrocie do kraju zostaje dilerem narkotykowym kopenhaskich elit. W końcu zostaje złapany przez policję z ponad kilogramem kokainy. Wyrok: osiem lat. Poznaje miłość swojego życia, porzuca przestępczą przeszłość, a jego firma odnosi sukces. Gdy pewnego dnia dzwoni jego telefon, jest pewny, że nic go już w życiu nie zaskoczy. „Chciałbym cię prosić o pomoc w infiltracji reżimu północnokoreańskiego” – brzmi głos w słuchawce. Jim nie waha się ani chwili. Wciela się w rolę Mr Jamesa, obrzydliwie bogatego nafciarza, który chce pomnożyć swoje miliardy dzięki handlowi bronią z Koreą Północną. Rozpoczyna się surrealistyczna, ale śmiertelnie niebezpieczna ekstremalna maskarada” - czytamy w opisie historii Jima.

Joanna opowiada swój świat

Tym, którzy zamiast trzymającej w napięciu historii dilera-szpiega woleliby się wyluzować i pośmiać, do gustu może przypaść książka Joanny Mokosy-Rykalskiej "Matka siedzi z tyłu. Opowieści z d*** wzięte". Jak odnaleźć się w absurdzie dzisiejszego siata. Główna bohaterka ma na to odpowiedź.

"Joanna, główna bohaterka książki, sarkastycznie i bezkompromisowo opisuje otaczający świat. Śmiech jest jej niezbędny do życia jak powietrze, bez niego się dusi. W tym spektaklu groteski i absurdu główne role odgrywają: przyjaciele, mężu, dzieci potocznie zwane pędrakami, sąsiedzi, przypadkowi ludzie spotykani w samolocie, na ulicy, na wczasach czy w warzywniaku To idealna lektura dla tych, co chcą sobie odpuścić. Dla tych, którzy mają dystans do siebie i do życia. Dla zmęczonych codziennością, którzy chcą się zanurzyć w świecie przygód pełnym groteski, absurdu i dobrego humoru" - czytamy w opisie wydawnictwa.

