Do poczytania. Miłosne rozterki i metody radzenia sobie z otoczeniem

Miłość nie pyta o pozwolenie. Przychodzi nieproszona i wprowadza do życia zamęt, w którym niełatwo się odnaleźć. A może wcale nie trzeba tego robić? „Gate” Janusza Leona Wiśniewskiego to kontynuacja powieści „Grand”, w której autor opisał historię dwojga osób połączonych przez niespodziewane uczucie. Jak potoczą się dalsze losy pary, która spotkała się w najsłynniejszym sopockim hotelu?

„Sopocki hotel Grand ich połączył. Życie rozdzieliło. Nie przeczuwają, że spotkają się ponownie. Lotnisko stanie się poczekalnią przed rozpoczęciem nowego rozdziału w życiu. Konfesjonałem, w którym wyznają swoją prawdę. I rozdrożem, gdzie będą musieli dokonać wyboru: czy żyć przeszłością i wspomnieniami, czy wyruszyć na spotkanie nieznanego” - czytamy w opisie najnowszej książki Wiśniewskiego.

Całe życie z idiotami?

Najczęstszą przyczyną konfliktów jest brak zrozumienia drugiej strony. Nie mogąc pojąć czyjegoś stanowiska, możemy zacząć podejrzewać, że mamy do czynienia z idiotą. Wychodząc z takiego założenia można jednak popaść w przekonanie, że świat jest pełen idiotów, a to może prowadzić do wielu nieprzyjemności. Thomas Erikson w poradniku „Otoczeni przez idiotów” radzi, jak odnaleźć się w gronie osób, z którymi trudno o porozumienie.

„Czy dopadają cię spóźnione pointy w stylu: „Powinienem był mu powiedzieć to i to, wtedy może by zrozumiał”? Czy zdarzyło ci się uczestniczyć w zebraniu, na którym nie byłeś w stanie zrozumieć toku myślenia żadnej osoby? Czy frustruje cię, że nikt nie rozumie twojego jakże klarownego wywodu? Idioci są wszędzie i niestety jakoś musimy z nimi żyć. Możemy pozostać przy przekonaniu, że jesteśmy otoczeni przez idiotów, ale tak naprawdę otaczają nas ludzie o czterech różnych typach osobowości. Wystarczy umieć je zidentyfikować, a praca, życie i współdziałanie z nimi będzie jak bułka z masłem. A ile nam to zaoszczędzi niepotrzebnych nerwów!” - zapewnia autor.

