Tylko 10 osób w Polsce wykonuje ten zawód. Nowak-Sarbińska dla „Wprost” o tajnikach swojej profesji

Kiedy przed nagraniem najnowszego odcinka podcastu "Wprost O Kulturze" zapytałam moich obserwujących na Instagramie, czym zajmuje się art advisor, przeszło 3/4 z nich nie znało odpowiedzi na postawione pytanie. Zawód ów wykonuje w Polsce około 10 osób. O tajemniczej profesji rozmawiamy z przedstawicielką tej niewielkiej grupy, Karoliną Nowak-Sarbińską.

Art advisor - z Karoliną Nowak-Sarbińską o tajemniczym zawodzie doradcy sztuki

Kim jest art advisor?

To profesjonalny doradca w zakresie sztuk pięknych. W zależności od tego, czego oczekuje klient – może pomóc w doborze kolejnych dzieł do kolekcji, tak aby była ona spójna, albo doradzi, jaki zakup okaże się dobrą inwestycją. A to szczególnie interesujące właśnie teraz, kiedy wartość rynku sztuki w Polsce i na świecie nieustannie rośnie. Nie jest to jednak zwykłe doradztwo – w tym zawodzie najważniejsze są relacje z klientem. A wypracowuje się je bardzo długo, a często niczym przyjaźń – latami. To efekt spotkań, rozmów, wspólnych podróży, przeżyć.

Doradca sztuki to zawód całkowicie niezależny. Zadaniem takiej osoby jest udzielenie klientowi porady, podzielenie się specjalistyczną wiedzą. Art advisor jest niezależnym ekspertem w branży, choć oczywiście, pozostaje w relacjach z artystami i galeriami. Często dzięki tym kontaktom ma lepszy dostęp do prac. Nie może jednak reprezentować żadnych artystów, ponieważ jego priorytetem jest bezstronne doradztwo osobom spoza środowiska.