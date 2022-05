Są na szczycie, na koncerty przychodzą tłumy. „Mówimy, co nam się w Polsce nie podoba”

– Bardzo chcemy mówić o rzeczach, które są dla nas istotne i jakoś wpływać na rzeczywistość. Jeżeli nam się nie podoba to, co się dzieje w naszym państwie, to bardzo chcemy o tym mówić głośno – mówi Jacek Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni w podcaście „Wprost o Kulturze”. Kasia i Jacek opowiedzieli nam również o długo wyczekiwanej trasie koncertowej i zastanawiali się, czy nadszedł już czas na płytę z orkiestrą symfoniczną.