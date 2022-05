Wizualna orgia Marvela. „Dr Strange w multiwersum obłędu” już w kinach

Światu zagraża… czy to ważne? Niezależnie od rodzaju przeciwnika, są przecież herosi, którzy staną w obronie ludzkości. Kiedy jeden z nich będzie akurat poza zasięgiem, to znajdzie się jakiś inny. Jak nie napakowany super-żołnierz, to człowiek-pająk; -mrówka; -sokół; -jastrząb itd. Tym razem wybór padł jednak na czarodzieja Dra Stephena Strange’a i moment nie mógł być lepszy bo złowroga istota postanowiła zaatakować, kiedy ten był na ślubie swojej ex. Idealna wymówka, by uciec z imprezy.

Uwaga spoilery! Albo i nie, bo internetowi teoretycy analizujący wszystko zdradzające zwiastuny i tak już opowiedzieli ten film na wszelkie sposoby.