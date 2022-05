Stworzyła wystawę, której częścią stali się widzowie. „Dzieło odrywa nas od codzienności”

Sztuka portalem do innej rzeczywistości. Alicja Bielawska: Dzieło odrywa nas od codzienności

Do piątego czerwca można zwiedzić wystawę Prototypy/06: Alicja Bielawska. Na przecięciu linii w Muzeum Sztuki w Łodzi. To kolejna odsłona cyklu wystaw łódzkiego muzeum, przy którym instytucja zaprasza do współpracy artystów reinterpretujących na nowo dzieła zgromadzone w jego kolekcji. „Prototypy wykorzystują kolekcję Muzeum w duchu ekologii. Zamiast służyć wytwarzania nowych obiektów, promują pomysły, które są twórczym przekształceniem i ponownym użyciem zasobów. Opierają się na założeniu, że historyczne idee, ponownie wprawione w ruch mogą stać się inspiracją do wyobrażenia sobie nowych sposobów urządzania świata” – czytamy w opisie cyklu.

Między innymi o tej wystawie rozmawialiśmy z jej autorkami: artystką Alicją Bielawską i kuratorką Katarzyną Słobodą.