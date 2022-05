Ujawnili prawdę o dramacie swoich przodków. Nazywają to postpamięcią

To, co naziści zrobili w czasie wojny z narodem żydowskim to największa zbrodnia XX wieku. Nic dziwnego, że wciąż jest obiektem badań i tematem utworów literackich. W ostatnich latach wraca też u wielu pisarzy jako postpamięć, czyli pamięć dziedziczona po przodkach.

To, co dziadkowie przeżyli przed laty, trauma tych przeżyć, tkwi w ich potomkach, często w ukryciu, ale w jakiś dziwny sposób przekazywana jest z pokolenia na pokolenia.

A jeśli ci potomkowie są pisarzami, starają się „zagospodarować” ją w swoim pisaniu. Ostatnio ukazały się u nas trzy takie utwory. Świetne.