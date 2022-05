Scorpionsi zmieniają tekst swojej najpopularniejszej piosenki. Chodzi o wojnę

– Nie wyobrażam sobie śpiewać „Wind of Change” tak, jak dotychczas – powiedział autor tekstu Klaus Meine. – Po prostu nie wypada romantyzować Rosji tekstami w stylu: „Podążam za rzeką Moskwą / Do Parku Gorkiego… /Niech twoja bałałajka zaśpiewa” – wyjaśnił w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Die Zeit.

„Teraz posłuchaj mojego serca / Mówi Ukraina / Czekam na zmianę wiatru” – brzmi nowa wersja. Zespół zaprezentował ją podczas koncertu w Las Vegas, którym rozpoczęli międzynarodową trasę. Tekst wyświetlili na ekranie, żeby publiczność mogła śpiewać nową wersję razem z zespołem.

„Wiatr zmian”

Piosenka „Wind of Change” została wydana rok po upadku muru berlińskiego, w grudniu 1990 roku. Jak przypomina dziennik „The Guardian”, piosenka jest kojarzona z epoką przemian gospodarczych i społecznych w byłym Związku Radzieckim.

Scorpionsi wykonali tę piosenkę w 10. rocznicę upadku muru berlińskiego w 1999 roku przy Bramie Brandenburskiej, a w 2005 roku została wybrana przez widzów niemieckiej telewizji ZDF piosenką XX wieku.

Klaus Meine przypomniał, że tekst do niej napisał we wrześniu 1989 roku, po tym, jak jego zespół wystąpił na moskiewskim festiwalu Music Peace.

Hymn napisany przez CIA?

Ostatnio tekst „Wind of Change” stał się tematem dla ośmioodcinkowej serii podcastów, w której dziennikarz śledczy Patrick Radden Keefe omawiał plotkę głoszącą, że piosenka w rzeczywistości została napisana przez CIA. Klaus Meine oficjalnie tym plotkom zaprzecza.

Wokalista Scorpionsów przekonywał również, że zespół nie przeoczył trudnej sytuacji Ukrainy. Dla potwierdzenia swoich słów przypomniał, że grali koncerty w Doniecku, Charkowie i Odessie.

Przyjaciele Schrodera

Według opinii publicznej, członkowie zespołu są postrzegani jako przyjaciele Gerharda Schrodera. Klaus Meine był nawet gościem na jego ostatnim weselu w 2018 roku. – Od jakiegoś czasu nie rozmawiałam z Gerhardem Schroderem – wyjaśnił Meine. – Ale jego zachowanie jest naprawdę trudne do zrozumienia – dodał.

W ubiegłym tygodniu Schroder zrezygnował ze stanowiska w radzie nadzorczej Rsofnetu i uuż więcej nie będzie decydował o inwestycjach Gazpromu.

– Jeśli teraz zrezygnował z tego stanowiska, to nawet po tak długim czasie, jest to prawdziwy krok we właściwym kierunku – ocenił Meine.

