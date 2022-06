Problemy wielkomiejskich millenialsów. „Niby fajnie, a jednak czegoś im brak”

Sebastian Nowak, postać znana w ruchu wydawniczym, kilkanaście dni temu zadebiutował powieścią „Powszednie historie”. I jest to powieść, na którą zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Jednocześnie ukazała się u nas powieść Gabriela Krauze „Tu byli, tak stali”, która przed dwoma laty była sporą sensacją w Wielkiej Brytanii, co potwierdziły rozmaite jej wyróżnienia. Krauze, to pisarz angielski, urodzony w Anglii, ale w polskiej rodzinie. W jakimś więc stopniu jest nam bliższy niż jakikolwiek inny współczesny brytyjski pisarz.