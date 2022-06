„Stranger Things” ma nową fankę. Kate Bush uwielbia serial Netflixa

Piosenka „Running up that hill” Kate Bush dotarła do ósmego miejsca zestawienia najpopularniejszych utworów w Wielkiej Brytanii. Stało się tak za sprawą wykorzystania wielkiego hitu piosenkarki w serialu „Stranger Things”. Okazuje się że Bush jest fanką serialu i z niecierpliwością czeka na dalsze losy ekipy z Hawkins.

Twórcy „Stranger Things” od samego początku w bardzo starannie podchodzili do komponowania ścieżki dźwiękowej serialu. W każdym sezonie pojawiają się wielkie hity z lat 80., które przeżywają dzięki temu swoją drugą młodość. W czwartej odsłonie serialu beneficjentką tego zabiegu została Kate Bush i jej utwór „Running up that hill”, który bije obecnie rekordy popularności. Kate Bush uwielbia Stranger Things Głos w tej sprawie zabrała nieoczekiwanie jego autorka utworu. Kate Bush bardzo rzadko wypowiada się publicznie, ale dla „Stranger Things” postanowiła zrobić wyjątek. Na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowała krótki wpis, w którym odniosła się do zamieszania wokół swojej kompozycji. „Być może już słyszeliście, że na platformie Netflix pojawiła się pierwsza część nowego sezonu fantastycznego i wciągającego serialu „Stranger Things”. Wykorzystano w nim piosenkę „Runnig up that hill", która dzięki wielkiemu zainteresowaniu fanów serialu zyskała zupełnie nowe życie”. - napisała i dodała, że sama również uwielbia „Stranger Things”. To naprawdę ekscytujące! Bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchają mojej piosenki. Z zapartym tchem czekam na kolejne odcinki serialu, które pojawią się już w lipcu – Kate Bush Mroczne czasy w Hawkins Odpowiedzialni za serial bracia Dufferowie postanowili podzielić czwarty sezon na dwie części. Pierwsza z nich, którą można oglądać obecnie na Netflixie, składa się z siedmiu odcinków. Władze platformy postanowiły zainwestować w serial jeszcze większe pieniądze niż wcześniej, skutkiem czego poszczególne epizody są znacznie dłuższe, a efekty specjalne znacznie bardziej dopracowane. W nowej odsłonie serialu, bohaterowie ścierają się z niezwykle mrocznym Vecną, który żeruje na nieprzepracowanych traumach mieszkańców Hawkins. Przeciwnik zmienia życie mieszkańców miasteczka w horror, dokonując makabrycznych zbrodni przy pomocy swoich telepatycznych zdolności. O tym, czy dzielnym nastolatkom uda się pokonać potężnego wroga przekonamy się na początku lipca. Czytaj też:

Sanah, Michał Szpak i Vito Bambino w nowym, niezwykłym projekcie. W Polsce to wciąż temat tabu