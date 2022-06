Czar prysł, dinozaury nie robią już wrażenia. Ten film jest po prostu męczący

Kiedy luty zmienia się w lipiec, do kin wracają blockbustery, a wraz z nimi potężna dawka nostalgii. Jedni potrafią ją wykorzystać do zapewnienia widzom szalonej jazdy bez trzymanki w postaci „Top Gun: Maverick”, inni chwytają za genialne pomysły sprzed lat mając nadzieję, że to wystarczy, by odnieść sukces. Tę drugą ścieżkę wybrała wytwórnia Universal i reżyser Colin Trevorrow, odkopując po raz kolejny wymarłe 66 milionów lat temu dinozaury.

Czytaj też:

„Top Gun: Maverick”. Tom Cruise nie do zdarcia

Genetyka dla bystrzaków

Tak, w filmie przewidziano miejsce na opowiedzenie jakiejś historii. Główną rolę w tej opowieści odgrywają genetyczne eksperymenty, które wymknęły się spod kontroli. W ich efekcie po planecie biegają, fruwają, pływają dinozaury i sieją spustoszenie, wywracając do góry nogami globalny ekosystem. Na prehistorycznych gadach da się jednak zarobić, więc pojawiają się wyzuci z wszelkich przejawów moralności nielegalni hodowcy, kłusownicy i handlarze. W całym tym chaosie objawia się miliarder-wizjoner, który we wskrzeszeniu dinozaurów widzi szansę na wyleczenie raka i innych chorób trawiących ludzkość. Bez sensu? Nieważne. Patrz, dinozaur!