„Empuzjon”, czyli pierwsza powieść Tokarczuk „po Noblu”. Co sądzi o niej krytyk?

Zanim jeszcze ją otworzymy, ten tytuł sygnalizuje, że nastąpi w niej przekroczenie granicy tego, co widzimy i znamy na co dzień. I że będzie się czego bać, bo Empuza to w greckiej mitologii pożerająca ofiary zjawa z krainy ciemności, która przybierała postać kobiety ze spiżową nogą, i która wprawiła w przerażenie Dionizosa w „Żabach” Arystofanesa.

Umieszczony na stronie tytułowej podtytuł powieści – „Horror przyrodoleczniczy” – nie pozostawia już żadnych wątpliwości. Ale zanim czytelnik dojdzie do rzeczywiście przypominającego horror zakończenia, powinien z namysłem i uwagą przejść przez ponad trzysta stronic, które budują atmosferę opowieści, ale też podsuwają mu przed oczy umiejętnie poukrywane w tekście aluzje do tego, o co tu chodzi i ku jakiemu finałowi jego lektura zmierza.