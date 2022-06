Ponad połowa internautów w Polsce słucha podcastów! Najnowszy raport Wprost i Studio PLAC

Wyniki badania przeprowadzonego przez panel Ariadna dla „Wprost” i Studio PLAC w maju 2022 roku wskazują, że już niemal jedna trzecia wszystkich użytkowników Internetu, słucha podcastów przynajmniej raz w tygodniu, a wartość ta nieustannie wzrasta. Wprost i Studio Plac postanowiło w związku z powyższym nieco bardziej wnikliwie przyjrzeć się tej formie publikacji, a zebrane informacje prezentujemy w niniejszym raporcie.

Nieco ponad miesiąc temu „Wprost”, we współpracy ze Studiem Plac, wprowadził na stałe do oferty wydawniczej trzy programy serii podcastów. Całe przedsięwzięcie wymagało od nas dokładnego researchu na temat tematyki podcastów, zrozumienia potrzeb słuchaczy oraz specyfiki konsumpcji tej niezwykle dynamicznej formy treści dostępnej wyłącznie szeroko rozumianym Internecie. W tym celu zaangażowaliśmy do współpracy Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, który swoje badania przygotowuje właśnie w oparciu o odpowiedzi udzielone przez dorosłych Internautów. Wyniki tego badania, przeprowadzonego na bazie 1000 przedstawicieli tej grupy – mówią wprost: podcastów w Polsce słucha wielomilionowa publiczność!

Raport „Wprost” o podcastach

Dokument zawiera prezentację trzech nowych podcastów „Wprost”: poświęconych zakulisowym rozgrywkom politycznym „Niedyskrecji parlamentarnych do słuchania”, ujawniającego tajemnice znanych i lubianych „Wprost Przeciwnie” oraz poświęconego wszelkim formom działalności artystycznej „Wprost o Kulturze”.

W raporcie przedstawiliśmy również dane dotyczące słuchaczy podcastów. Sprawdziliśmy, jak liczna jest grupa użytkowników decydujących się na ten rodzaj konsumpcji treści dziennikarskich oraz jakie są jej cechy charakterystyczne. Ponadto przyjrzeliśmy się również powodom, dla których podcasty przyciągają coraz większe grono odbiorców. O technicznych aspektach produkcji podcastów porozmawialiśmy z twórcami profesjonalnego studia nagraniowego.

Założyciele Studia Plac Marcin Łukasik i Krzysztof Rzyman, jako doświadczeni radiowcy i producenci wiedzą, jak zadbać o wysoką jakość nagrania i profesjonalny montaż oraz oprawę dźwiękową, co w ich ocenie jest kluczowe dla utrzymania uwagi słuchacza.

Zapraszamy do raportu oraz śledzenia Podcastów „Wprost” na Wprost.pl i zewnętrznych platformach streamingowych!