Jak łzy na deszczu. „Yang” szepcze o stracie, żałobie i sile wspomnień

Nie wiadomo, kiedy dokładnie mają miejsce zdarzenia przedstawione w „Yang” – kolejnym udanym filmie studia A24. Wiemy, że to przyszłość, ukształtowana w domyśle przez rozwiązanie konfliktu ekonomicznego między zachodnim i wschodnim światem. To zupełnie nowa rzeczywistość, w której towarzyszami rodzin są tzw. techno sapiens, czyli androidy.

Film Kogonady to kontynuacja kina, którego głównym wątkiem jest transhumanizm. Nie jest to jednak kolejna historia pragnącego zostać „prawdziwym chłopcem” Pinokia. W pewnym momencie reżyser zadaje nawet pytanie, co właściwie miałoby przekonać androida, by zechciał stać się człowiekiem.