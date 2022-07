Open’er 2022 nie wypalił? Nie szkodzi! Festiwalowe lato dopiero się zaczęło

Nie tak to miało wyglądać. Zamiast koncertu jednej z największych gwiazd pop na świecie, uczestnicy Open’era zobaczyli na telebimach wielkie pomarańczowe plansze z informacją o ewakuacji. Nie wystąpiła zarówno Dua Lipa, jak i Megan Tee Stalion, a dziesiątki tysięcy fanów, zostały zmuszone do opuszczenia płyty lotniska w Kossakowie. O ile zrozumiałe jest rozżalenie zaistniałą sytuacją, o tyle trudno winić tu organizatorów, którzy decyzję o przerwaniu imprezy podjęli, kierując się bezpieczeństwem fanów i wykonawców. Niestety historia zna przypadki, kiedy festiwale muzyczne kończyły się tragedią.

Na szczęście polskie lato jest po brzegi wypchane wydarzeniami, które mogą choć trochę zrekompensować zaistniałą sytuację. Obok dużych i znanych już każdemu fanowi muzyki imprez jak OFF Festival czy Audioriver, dobra zabawę i moc muzyki zapewnią również mniejsze, rozsiane po całej Polsce festiwale.

Muzyczny lipiec

Latem nie ma czasu do stracenia, dlatego na kolejne muzyczne emocje nie trzeba długo czekać. Już w najbliższy weekend odbędą się m.in. Lekko Festiwal w Markach, Rap Stacja Festiwal w Sławie i Bajzel Festival w Skarżysko Kamiennej. Podczas pierwszej imprezy posłuchać obok niekwestionowanych gwiazd polskiej muzyki popularnej, pojawią się również świetnie zapowiadający się wykonawcy, którzy już teraz zaznaczają swoje miejsce na listach przebojów. W Line-upie znaleźli się m.in.: Brodka, Artur Rojek, Bitamina, Zalia i Jucho. Z kolei w Sławie na festiwalowych scenach pojawią się przedstawiciele zarówno młodszej generacji polskich raperów, jak i ich starsi koledzy. Wystąpią m.in. Sokół, Pezet, Peja, Bedoes, Guzior, Żabson i Young Leosia. Fani, którzy zdecydują się na imprezę w Skarżysku Kamiennej będą mogli potańczyć przy muzyce m.in.: Daniela Spaleniaka i Deaf Can Dance.

Ze Sławy raperzy przeniosą się do Giżycka, gdzie w dniach 14-16 lipca odbędzie się dwudziesta już edycja Mazury Hip-Hop Festiwal. Na scenie amfiteatru w giżyckiej Twierdzy Boyen wystąpią m.in.: Jan Rapowanie, Tede i Oliwka Brazil. W tym samym czasie odbywać się będzie festiwal w Jarocinie, podczas którego na scenie pojawią się m.in. zwycięzcy tegorocznej Eurowizji, Kalush Orchestra oraz Czesław Śpiewa, Kaśka Sochacka, Mery Spolsky, Ralph Kamiński i Pidżama Porno.

Kolejny tydzień przyniesie duże wydarzenia w Katowicach i Kołobrzegu. W stolicy województwa śląskiego 21 lipca rozpocznie się Tauron Nowa Muzyka, podczas którego przed publicznością wystąpią m.in. Moderat, The Bug, Kollektiv Turmstrasse, The Cinematic Orchestra, Tymek/Urbański i Fisz Emade Tworzywo. Również 21 lipca do Kołobrzegu zjadą gwiazdy elektronicznej muzyki tanecznej, by rozbujać fanów podczas Sunrise Festival. Na kilku scenach wystąpią m.in. Faithless, Paul van Dyk, David Guetta, Fatboy Slim i Paul Kalkbrenner.

Muzyczny lipiec zakończyć można w Płocku, gdzie 29 lipca zacznie się kolejna edycja festiwalu Audioriver. Na fanów elektronicznych brzmień czeka niezwykle bogaty line-up. Podczas imprezy posłuchać będzie można kilkudziesięciu wykonawców, w tym m.in.: Baasch, Horse Meat Disco, Friction, Joyhauser, Kasra, Len Faki, Monster i Something Something.

Wraca OFF Festival. Sierpień pełen wrażeń

Na brak muzyki nie będzie można narzekać również w sierpniu, który zacznie się od naprawdę mocnej pozycji. W Katowicach 5 sierpnia rozpocznie się OFF Festival. Artur Rojek, jak zwykle, zgromadził bardzo ciekawy zestaw artystów. Na festiwalowych scenach OFF-u zobaczymy, m.in. Iggy’ego Popa, Metronomy, ROMY, Arooj Aftab, Misommar, Bikini Kill, a także Bedoes, Dziarma i Kacperczyk czy Papa Dance. Równolegle we Wrocławiu obywać będzie się Stay Wild Festival, na którym wystąpią gwiazdy polskiej muzyki popularnej, w tym: Kortez, Natalia Przybysz, Mrozu, The Dumplings i Król.

Między 9-13 sierpnia na terenie Stoczni Gdańskiej odbędzie się Saundrive Festival. Przez pięć dni na czterech scenach odbędzie się aż 100 koncertów. Wystąpią m.in.: Chair, Coals, Kaz Bałagane, Wczasy, Mahjong, Młody Dzban i We Watch Clouds. Dzień później w Parku Śląskim w Chorzowie rozpocznie się Fest Festival, podczas którego będzie można na żywo posłuchać m.in.: Nothing But Thieves, Woodkid, Scooter, Son Lux, Slowthai, Jungle oraz Jimka i gości z projektem „Historia polskiego Hip-Hopu”.

Poszukiwacze muzycznych wrażeń, trzeci weekend sierpnia będą mogli spędzić np. w Krakowie, gdzie 19 sierpnia rusza Kraków Live Festival. Headlinerami tegorocznej edycji są Future i Halsey, a obok nich na scenach pojawią się również m.in. Parcels i Taco Hemigway. Tego samego dnia rozpoczynają się również dwa nadmorskie festiwale muzyczne. W Jastarni odbędzie się Saltwave Festival, podczas którego wystąpią m.in. Łona i Webber, RY X i Balthazar. Natomiast w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja Wisłoujścia, ale organizatorzy nie ogłosili jeszcze, kto wystąpi.

