Nadchodzi Fest Festival. Sprawdźcie, jak było przed rokiem

Od 10 do 13 sierpnia w Parku Śląskim w Chorzowie odbywać się będzie Fest Festival. Choć to dopiero trzecia edycja, to wydarzenie zdążyło już zapisać się na liście najciekawszych letnich imprez muzycznych w Polsce. Jak wygląda święto muzyki w samym sercu Śląska? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza film przygotowany przez organizatorów festiwalu.

Na mapie letnich festiwali w Polsce, co roku przybywa nowych wydarzeń, które przyciągają rzesze fanów i zagraniczne gwiazdy muzyki popularnej. W 2019 roku pojawił się na niej, odbywający się w Chorzowie Fest Festival i od razu stał się jedną z najciekawszych tego typu imprez w kraju. Podczas pierwszej edycji na scenie pojawili się m.in.: Disclosure i Rosin Murphy, a w 2021 roku, podczas drugiej edycji, wystąpili m.in.: Kygo, Alan Walker, Paul Kalkbrenner, James Bay i Mata. Organizatorzy festiwalu opublikowali właśnie krótki film podsumowujący poprzednią edycję wydarzenia. „Wspominamy zeszłoroczną edycję i odliczamy dni do sierpnia, aby ponownie spotkać się w Parku Śląskim i przeżyć magiczne chwile pełne muzyki” – czytamy w opisie. Fest Festival 2022. Muzyczne emocje w sercu Śląska Trzecia edycja Fest Festival odbędzie w dniach 10-13 sierpnia w Parku Śląskim w Chorzowie. Również i tym razem na głodnych muzycznych emocji festiwalowiczów czeka imponujący zestaw artystów. W line-upie znalazło się miejsce dla m.in.: Nothing But Thieves, Stromae, Chainsmokrers, Woodkid, Scooter, Son Lux i Jungle. Ponadto przed publicznością wystąpią również polskie gwiazdy muzyki popularnej, a wśród nich: Quebonafide, sanah, Sokół, Kaśka Sochacka, Bitamina, OIO i wielu innych. W ramach festiwalu będzie można również posłuchać fenomenalnego projektu Radzimira Dębskiego, czyli Jimek & Goście: Historia polskiego Hip-Hopu, w ramach którego orkiestra symfoniczna pod batutą Jimka zagra utwory, które ukształtowały polski rap. Podczas warszawskiego koncertu, obok Dębskiego na scenie pojawili się m.in.: Płomień 81, Tede, Wzgórze Ya-Pa 3, Kaliber 44, Fenomen, Molesta Ewenement i O.S.T.R. Czytaj też:

