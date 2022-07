Rośnie line-up ON AIR Festival. Kolejne ogłoszenia organizatorów

ON AIR to nowość na festiwalowej mapie Polski. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie 9 i 10 września na płycie lotniska Bemowo-Babice w Warszawie. Line-up imprezy powinien przypaść do gustu wielbicielom różnych gatunków muzycznych.

ON AIR Festival. Kolejni artyści dołączają do line-upu

We wtorek organizatorzy poinformowali, że do grona artystów, którzy wystąpią w Warszawie, w roli headlinera, dołącza zespół The Kooks. „Już we wrześniu przeniesiemy się nad 'Seaside' podczas występu prawdziwych legend indie rocka czyli zespołu The Kooks. Poza klasykami spodziewajcie się również materiału z nowej płyty '10 Tracks To Echo In The Dark', która ukaże się pod koniec lipca. Do września będziecie mieć czas aby opanować wszystkie teksty!” - czytamy Facebooku ON AIR Festival.

Poza Brytyjczykami na scenie pojawi się również norweski duet Röyksopp. Weterani elektronicznego popu przyjadą do Warszawy z nowym materiałem zatytułowanym „Profound Mysteries”. Jak sami twierdzą, jest to największe przedsięwzięcie artystyczne w ich dotychczasowej karierze. Poza zagranicznymi gwiazdami, publiczność zgromadzona na bemowskim lotnisku będzie mogła posłuchać na żywo również polskich wykonawców. Wśród ogłoszonych we wtorek artystów znaleźli się: Artur Rojek, Tymek i Rubens.

Na ON AIR Festival wystąpią ponadto ogłoszeni wcześniej: Jorja Smith, Jamie XX, Tame Impala, Baasch, Tash Sultana, Noah Cyrus, Otsochodzi, Celeste, Polo & Pan, The Coment is Coming, Ralph Kamiński, Kaśka Sochacka i Alexandra Savior. Bilety na wydarzenie można kupić na jego oficjalnej stronie internetowej: www.onairfestival.pl.



