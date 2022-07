Kwiat Jabłoni i Muzeum Powstania Warszawskiego we wspólnym projekcie

„Chcemy śpiewać o wolności dla Was. Mamy nadzieję, że album was zaskoczy i wzruszy” – czytamy w zamieszczonej na Instagramie relacji. „Wolne Serca” to album, złożony z nowych wersji dobrze znanych polskiej publiczności piosnek. Pierwszym singlem promującym wydawnictwo jest „Nie, nie, nie” z repertuaru T.Love w wykonaniu Kwiatu Jabłoni.

Kwiat Jabłoni i „zestaw hymnów do wolności”

„Wolne Serca” do kolejna odsłona cyklu muzycznego, w którym najpopularniejsi polscy artyści upamiętniają Powstanie Warszawskie. Do poprzednich edycji Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło m.in.: Organka, Lao Che, Smolika, Monikę Borzym i Voo Voo. Album, którego premiera odbędzie się 22 lipca zawierać będzie 10 dobrze znanych polskiej publiczności kompozycji w nowych aranżacjach. Gościnnie na płycie pojawią się: MIUOSH, Natalia Grosiak, Kasia Lins, Natalia Kukulska, Igo, Kuba Kawalec i Jucho.

- Każdy warszawiak podczas codziennej drogi do pracy, szkoły czy domu napotyka ślady czasów, kiedy mieszkańcom stolicy odebrano wolność. Pamięć o przeszłości jest dla tego miasta szczególnie ważna – buduje jego tożsamość i teraźniejszość. Album „Wolne serca” to zestaw hymnów do wolności, które towarzyszyły tak warszawiakom, jak i mieszkańcom całej Polski przez ostatnie dekady – powiedział o płycie dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.

Wszystkich nagranych na płytę utworów będzie można również posłuchać na żywo podczas koncertu w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Wydarzenie odbędzie się 22 lipca, a bilety na nie dostępne na oficjalnej stronie muzeum.

Jak podkreślają pomysłodawcy płyty, w tym roku ma ona szczególne znaczenie. Wywołana przez Rosję wojna na Ukrainie uświadomiła wielu osobom, że wolność nie jest dana raz na zawsze i trzeba o nią dbać, a czasem nawet o nią walczyć. Rosyjska agresja stała się przyczyną wielu tragedii i odcisnęła piętno na psychice młodych ludzi, przekonanych dotychczas, że żyją w bezpiecznym świecie.

– To co dzieje się teraz w Ukrainie – ta wojna – wydaje się, że wielu z nas otworzyła oczy na to, że wcale nie jest tak stabilnie. To nie jest wcale tak, że żyjemy w pewnym świecie i wszystko jest w porządku, tylko z dnia na dzień po prostu wszystko może się zmienić – powiedział w podcaście „Wprost o Kulturze” Jacek Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni.

