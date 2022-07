Wielka scena łóżkowa. Harry Styles pokazał nowy teledysk

Harry Styles, który niegdyś zasilał szeregi brytyjskiego boysbandu One Direction, jest obecnie jedną z największych gwiazd muzyki popularnej na świecie. Jego trzeci solowy album zatytułowany „Harry's House” ukazał się 20 maja i z miejsca stał się najszybciej sprzedającą się płytą w Wielkiej Brytanii w 2022 roku. Ponadto wydawnictwo zadebiutowało na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Bilboard 200.

Harry Styles i jego pościelówa

Z piosenek, które znalazły się na płycie największy sukces odniosła kompozycja „As it was”, która zawładnęła mediami społecznościowymi, stając się podkładem muzycznym do zamieszczanych na Instagramie i Tik-Toku wspomnień z wakacji. W teledysku do tego utworu znalazł się bezpośredni cytat z filmu „The Ghost Dancer” francuskiego tancerza i choreografa Yoanna Bourgeoisa. W zainspirowanej twórczością francuza scenie Styles i jego ekranowa partnerka tańczą na obracającej się platformie.

Tym razem tańca jest niewiele, chyba że zaliczymy do tej kategorii bitwę na poduszki. W klipie do „Late Night Talking”, wyreżyserowanym przez duet Bradley & Pablo, z którym Styles współpracował już przy teledysku do jednego z największych hitów „Watermelon Sugar”, piosenkarz właściwie nie wychodzi w z łóżka. A w tymże, nie jest – rzecz jasna – sam.

Polscy fani wokalisty już niedługo będą mieli okazję posłuchać zarówno „As it was”, jak i „Late Night Talking” na żywo. Harry Styles odwiedzi Polskę w ramach trasy koncertowej „Love on Tour. Jego koncert odbędzie się już 18 lipca w krakowskiej Tauron Arenie.

