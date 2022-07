Nie tylko taniec. Audioriver oferuje panele o narkotykach i przyszłości festiwali

Audioriver to bez wątpienia najbardziej znany polski festiwal muzyki elektronicznej. Co roku do Płocka zjeżdżają tysiące fanów syntetycznych brzmień, by bawić się przez kilka dni przy ulubionych dźwiękach. Jednak oferta festiwalu wykracza daleko poza muzykę. To również szereg ciekawych paneli dyskusyjnych.

Od lat organizatorzy festiwali muzycznych w Polsce dbają o to, by poza muzycznymi emocjami dostarczyć uczestnikom imprez cennej wiedzy. Nie inaczej jest w przypadku Audioriver, podczas którego panele dyskusyjne i wykłady odbywają się w ramach Sobótki, czyli dziennej części festiwalu. Również i w tym roku 30 lipca na Starym Rynku w Płocku będzie można spotkać się z artystami i zaproszonymi gośćmi, którzy wezmą udział w merytorycznych dyskusjach na wybrane tematy. Narkotyki i społeczna odpowiedzialność artystów Organizatorzy festiwalu przewidzieli pięć paneli dyskusyjnych. Goście festiwalu i występujący na nim artyści rozmawiać będą m.in. o racjonalnej polityce narkotykowej. W rozmowie poruszony zostanie temat profilaktyki i redukcji szkód związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Prześwietlone zostaną rozwiązania, jakie wprowadzone zostały w innych krajach. Prelegenci będą się też zastanawiać, jakie zmiany można wprowadzić w tym zakresie w polskim prawodawstwie. Udział w rozmowie wezmą psychoterapeutka Weronika Lewicka, adwokatka Adrianna Rodak oraz aktywiści Jerzy Afanasjew i Damian "Mestosław" Sobczyk. Inny panel poświęcony będzie tematyce społecznej odpowiedzialności artystów. Prelegenci zastanawiać się będą, co popycha artystów do tworzenia zaangażowanych politycznie i społecznie dzieł i spróbują zdefiniować autentyczność artystyczną. W rozmowie udział wezmą m.in.: pisarka Dorota Masłowska, reżyser Xawery Żuławski i piosenkarka Iwona Skwarek.

Kolejna dyskusja dotyczyć będzie rynku festiwalowego. Jej uczestnicy przyjrzą się temu, jak przez 20 lat rozwijały się największe polskie imprezy muzyczne i poszukają też odpowiedzi na to, jak na branżę wpłynęły dwa lata przerwy spowodowane pandemią koronawirusa. W dyskusji udział wezmą szef festiwalu Audioriver Piotr Orlicz-Rabiega, reprezentantka OFF Festival Karolina Wanat, producent muzyczny Jurek Przeździecki i członek zarządu firmy biletowej eBilet Bartosz Troński. W programie Audioriver Sobótka nie zabraknie też wrażeń muzycznych. Jak co roku, podczas dziennej części Audioriver w blasku słońca na Starym Rynku wystąpią artyści z różnych stron Polski. W piątek, na dziennej scenie festiwalu wystąpią Vidno i Matt S, a w sobotę w tym miejscu będzie można usłyszeć takich artystów, jak Marika Srbinovska, Rafa'EL live, Enigmatic i kappa e ravve. Festiwal Audioriver odbędzie się w dniach 29-30 lipca w Płocku.