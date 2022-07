Oto najlepsze książki na te wakacje. Nie trzeba brać się za męczące „cegły”

Urlop, wakacje to zbyt dobry i cenny czas, by go marnować na czytanie byle jakich książek. Te rozrywkowe dobrze się czyta po pracy, kiedy potrzeba ekspresowego relaksu i resetu, ale gdy nadchodzi czas urlopu nadchodzi też czas na głębsze wejście w lekturę, większe „bezinteresowne” skupienie. Nie znaczy to oczywiście, by od razu brać się za jakieś męczące „cegły”. W tym tygodniu trzy propozycje – za tydzień ciąg dalszy.

Thomas Pynchon, „V”, Wydawnictwo MAG Najbardziej tajemniczy z klasyków współczesnej literatury. Konsekwentnie unika publicznych wystąpień, nie pozwala się fotografować (jedyne jego znane zdjęcia pochodzą z czasów studenckich i służby wojskowej). Pisze erudycyjne i jednocześnie absurdalne powieści z pokręconą, zwariowaną fabułą. Łączy w nich strach o przyszłość świata i naszej cywilizacji z wyrafinowaną zabawą. Najsłynniejsza z jego powieści to „Tęcza grawitacji”, jedno z fundamentalnych dzieł literackich XX wieku – wydane w Polsce, ale jakoś nie udało mu się wzbudzić u nas dużego zainteresowania. Teraz ukazała się nieznana jeszcze u nas pierwsza powieść Pynchona zatytułowana po prostu „V”.