Jakie będą „Zbrodnie przyszłości”? Nowe oblicze seksu i ewolucyjny koszmar

Widzowie znający twórczość Cronenberga wiedzą, że idąc do kina, muszą być przygotowani na bezpardonowy atak wyobraźni reżysera. Zafascynowany cielesnością Kanadyjczyk, wielokrotnie przekraczał na ekranie granice, do których inni twórcy nawet nie próbowali się zbliżać. „Mucha”, „Skanerzy”, „Wideodrom” czy „eXistenZ” są miejscami wizualnie obrzydliwe, ale pozostają przy tym fascynującą projekcją umysłu artysty. W „Zbrodniach przyszłości” reżyser korzysta obficie ze swojego dorobku, dokonując sekcji zwłok upadłej cywilizacji, przy okazji pokazując, że w kinie wciąż jest miejsce na wiarę w odbiorcę.

Ewolucyjny koszmar

Już pierwsze minuty filmu mogą sprawić, że co bardziej wrażliwi widzowie zdecydują się na opuszczenie kina. Bawiący się na plaży chłopiec, dostaje od matki przykaz, by nie jeść niczego, co znajdzie pomiędzy kamieniami, ot zwykła opiekuńczość. Jednak już po chwili widzimy tegoż chłopca podczas konsumpcji plastikowego kosza na śmieci, a w kolejnej scenie dziecko ginie uduszone przez matkę poduszką. Czy po takim otwarciu może zrobić się jeszcze mroczniej?

W centrum opowiadanej przez Cronenberga historii umieszczeni zostali Saul Tenser (Viggo Mortensen) i Caprice (Lea Seydoux), para trudniących się performansem artystów. Ciało Saula jest zdolne do wytwarzania, nieznanych wcześniej anatomii, narządów wewnętrznych, które Caprice wycina z jego trzewi podczas – raczej nielegalnych – publicznych operacji. Wrzynające się w ciało Saula skalpele nie sprawiają mu jednak bólu, gdyż ludzie uodpornili się nań w drodze ewolucji, a jego miejsce zastąpiła rozkosz.

Wielka popularność artystycznej pary sprawia, że w ich życiu pojawiają się przeróżne postaci. Wśród nich są m.in.: niezdrowo zafascynowani operacyjnym performansem biurokraci (doskonale niepokojąca Kristen Stewart i Don McKellar), chirurg plastyczny, pragnący namówić Saula do udziału w „konkursie wewnętrznej piękności” (Yorgos Pirpassopoulos) i wreszcie ojciec zamordowanego na początku filmu chłopca (Scott Speedman). Ten ostatni namawia Saula i Caprice do przeprowadzenia publicznej sekcji zwłok syna, by pokazać całemu światu, że poza odebraniem ludziom bólu, ewolucja wyposażyła ich w zupełnie nowe możliwości.