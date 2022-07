Gdy spadła ze szczytu popularności, chciała wstąpić do zakonu. Czy Łempicka była pierwszą polską celebrytką?

„Nie ma cudów, jest tylko to, co samemu zrobisz” twierdziła Tamara Łempicka i żyła tak, by ta myśl znalazła odzwierciedlenie w rzeczywistości. Polka była niekwestionowaną gwiazdą światowego malarstwa, jej pomysły na autopromocję wyprzedzały swoje czasy o całe dekady. Artystka pędziła przez XX wiek, nie zważając na konwenanse i żyjąc na własnych zasadach, a przy okazji też stając się ikoną kobiecego wyzwolenia. Do 14 sierpnia jej prace można podziwiać w Muzeum Narodowym w Lublinie.

Na dziedzińcu muzeum w oszklonym boksie stoi piękne zabytkowe bugatti. To właśnie w takim aucie umieściła samą siebie Tamara Łempicka na swoim najbardziej rozpoznawalnym, stworzonym na zamówienie berlińskiego „Die Dame”, obrazie „Autoportret w zielonym bugatti”. Pojazdy tej marki już wówczas były symbolem luksusu i prestiżu. Dzieło jest doskonałym odzwierciedleniem osobowości artystki, która była niegdyś tym, co dziś określilibyśmy mianem celebrytki. Kochała życie, czerpała z niego pełnymi garściami i podróżowała przez nie z ciekawością świata oraz odwagą do bycia sobą. Wyzwolony Paryż Nie jest pewnym, gdzie i kiedy dokładnie przyszła na świat Rozalia Gurwik-Górska (imię Tamara stanowiło najprawdopodobniej element autokreacji malarki), ale jasnym jest, że dzieciństwo spędziła w Moskwie. Była córką zamożnego polsko-rosyjskiego małżeństwa o żydowskich korzeniach. Przełomowym okresem dla rozwoju jej osobowości był pobyt u ciotki w Sankt Petersburgu, gdzie jeszcze jako nastolatka rozsmakowała się w życiu tamtejszych elit i poznała przyszłego męża – Tadeusza Łempickiego.