Górny, Syfert, Moeller. Oto najlepsze książki na lato

Jeszcze jest czas, żeby przed sierpniowym wyjazdem zaopatrzyć się w coś do czytania na urlopie. Te książki pozwolą spędzić go na rozmyślaniach o sprawach ważnych i aktualnych.

Maciej Górny, „Historia głupich idei albo duch narodu w świątyni nauki”

Kto weźmie tę książkę do ręki w przekonaniu, że natrafi w niej na opisy jakichś wariackich pseudonaukowych hipotez, jak chociażby „średniowieczni kosmici” czy potężna Wielka Lechia, będzie rozczarowany. I to mocno. Maciej Górny to poważny historyk i zajmuje się poważnymi sprawami, a prawdę o zawartości jego książki odsłania jej podtytuł: „Duch narodu w świątyni nauki”.

Jest to bowiem rzecz o tym, jak głupota teorii rasistowskich bywała wchłaniana przez naukę – może lepiej: przez naukowe instytucje – i z reguły z powodów politycznych traktowane poważnie.