Latami badał codzienne życie Polaków. Dzisiaj obwieszcza zasmucającą rzecz

Okres urlopów i wakacji dobiega już półmetka, a po nim, jak zwykle, zanurzymy się w życiu codziennym. Ale czy my myślimy o codzienności z taką ekscytacją, jak o wakacjach? Nie. Codzienność na ogół widzimy, jako czas żmudnego wypełniania obowiązków i pogrążania się w zmęczeniu. To normalność, ale warto niekiedy zajrzeć za jej zasłonę – codzienność to też czas niezwykły, tylko trzeba umieć na niego przenikliwie spojrzeć i nie poddawać się medialnemu hałasowi, jaki narasta wokół „codzienności”. Tak, jak to robi prof. Roch Sulima, który właśnie wydał książkę zatytułowaną „Powidoki codzienności”.

Roch Sulima to poważny uczony, antropolog kulturowy, kulturoznawca i filolog. Napisał kilkaset prac naukowych, opracował wiele wydawnictw, współredagował ważny kwartalnik „Regiony”, wychował wielu młodych i już znanych uczonych, ale sławę (w sensie dosłownym) zdobył dwadzieścia lat temu książką „Antropologia codzienności”, która stała się jego sztandarowym dokonaniem i jednocześnie książką czytaną przez laików zauroczonych błyskotliwymi i przystępnie napisanymi analizami rzeczy, na które patrzyli każdego dnia i nie prowokowały ich one do żadnych refleksji. Albo nie potrafili opisać lub opowiedzieć tego, co dostrzegali w zmieniającej się rzeczywistości. A Sulima pokazał jak „czytać” rzeczywistość.