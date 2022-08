Zalewski wystosował mocny apel do PiS podczas koncertu w Polsacie. „Kradniecie, to chociaż nas nie trujcie”

„Okazja do naładowania akumulatorów pozytywną energią, do wzajemnej inspiracji w budowaniu odpowiedzialności za siebie i innych, tak niezbędnej wobec postępującej degradacji jakości życia na Ziemi i relacji między nami” – to przesłanie tegorocznej, piątej już edycji Earth Festivalu, który odbywa się w Uniejowie

Mocny apel Zalewskiego do PiS podczas koncertu w Polsacie

Gwiazdą pierwszego dnia imprezy (19.08) był Krzysztof Zalewski. Muzykowi towarzyszyli m.in. Natalia Przybysz, Igo, Katarzyna Nosowska i Monika Brodka. Ze sceny padło wiele słów o tym jak ważne jest ekologiczne podejście w naszym codziennym życiu i co możemy zrobić dla ratowania planety. – Oddychamy tak zatrutym powietrzem, że niektórzy uważają, że to jest po wszystkim, wszyscy mówią, że jest za późno, ale to nie jest koniec, to jest początek. Żeby zmieniać świat trzeba zacząć od siebie – podkreślał artysta dodając, że „jeśli zaczniemy od małych kroków, uda nam się zapobiec katastrofie ekologicznej”.

Po blisko 90 minutach koncertu Krzysztof Zalewski poruszył temat katastrofy ekologicznej na Odrze. – Mam taki gorący apel do tych, którzy siedzą na górze. Przestańcie pleść farmazony, że Niemcy odwrócili bieg Odry i nas zatruwają – stwierdził nawiązując do materiałów emitowanych m.in. w Wiadomościach TVP. – Przestańcie pleść bzdury, że mityczny Tusk z rogami wyszedł w nocy i pozatruwał wszystkie rzeki. Wyjaśnijcie tą sprawę i oddajcie nam naszą Odrę. Kradniecie, to chociaż nas nie trujcie – apelował muzyk, po czym wykonał cover utworu „Help” Beatlesów.

twitter

Earth Festival – kto wystąpi?

W sobotę 20 sierpnia na festiwalowej scenie w ramach koncertu Artyści przeciwko wojnie pojawią się m.in. Muniek Staszczyk, Maciej Maleńczuk, Julia Marcell i Grzegorz Hyży. Zwieńczeniem tegorocznej edycji imprezy będzie koncert Gwiazdy dla czystej Polski podczas którego będzie można usłyszeć występy m.in. Dody, Michała Szpaka, Andrzeja Piasecznego i Julii Wieniawy. Wszystkie koncerty są emitowane przez stację Polsat.