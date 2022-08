Ekranizacja światowego bestsellera. „Trudno się po tym podnieść z fotela”

Z jakiegoś powodu Hollywood wciąż nie może pogodzić się z rzeczywistością, w której ludzie nie są tylko do cna źli lub wyłącznie krystalicznie dobrzy. Zza oceanu wciąż docierają do nas historie bohaterów pozbawionych jakiejkolwiek głębi, których analiza charakterologiczna zajęłaby co najwyżej kilka minut. Wydaje się, że idąc do kina na kryminał, którego akcja dzieje się na amerykańskim odludziu, gdzie jedyną władczynią jest dzika natura, można by oczekiwać pełnej tajemnic i niedopowiedzeń opowieści. Tymczasem filmowe „Gdzie śpiewają raki” to prosta jak drut historyjka o jednowymiarowych postaciach, podlana nieznośną dla żołądka dawką słodkości.