Wrześniowe wydarzenia kulturalne. Czego nie przegapić w Warszawie?

Wrzesień to czas powrotu do szkół, pierwszych liści spadających z drzew, ale także... masy wydarzeń kulturalnych w Warszawie. We wrześniu czeka nas sporo koncertów, wydarzeń plenerowych, muzealnych wystaw i niszowych festiwali. Co warto zobaczyć?

Jesień nie musi być nudna, a początek września to idealna pora, żeby zorientować się nieco w stołecznych wydarzeniach. To bowiem czas, gdy po sezonie wakacyjnym rozmaite instytucje kultury otwierają przed nami drzwi i odświeżają harmonogramy swoich atrakcji. W samej Warszawie wydarzeń będzie tak wiele, że każdy znajdzie coś dla siebie. Harmonogram wydarzeń kulturalnych wrzesień 2022 Kulturalny harmonogram września otwiera Narodowe Czytanie w Parku Saskim w Warszawie. W ustanowionym przez sejm roku romantyzmu zgromadzeni na miejscu aktorzy czytać będą „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza. Do udziału w inicjatywie 3 września zachęca prezydent Andrzej Duda z małżonką.

3 września 2022 stolica zaprasza na Święto Wisły . Będzie to celebracja kończącego się letniego sezonu nad rzeką, której towarzyszyć będą rozmaite atrakcje: rejsy, degustacje i koncerty.

. Będzie to celebracja kończącego się letniego sezonu nad rzeką, której towarzyszyć będą rozmaite atrakcje: rejsy, degustacje i koncerty. 3-4 września odbędzie się VII Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych „Lalka na Scenie 2022” . Na Rynku Nowego Miasta zgromadzą się mistrzowie teatru ulicznego z całej Europy. Wydarzenie dobre dla dorosłych, jak i dla dzieci.

. Na Rynku Nowego Miasta zgromadzą się mistrzowie teatru ulicznego z całej Europy. Wydarzenie dobre dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jeszcze do 4 września potrwa plenerowa wystawa Labirynt Sztuki na dziedzińcu Muzeum Plakatu w Wilanowie . To tematyczna opowieść o sztuce, łączącą dzieła z dziedziny malarstwa, plakatu, fotografii, filmu, muzyki, a także literatury i rzeźby. Wstęp bezpłatny.

. To tematyczna opowieść o sztuce, łączącą dzieła z dziedziny malarstwa, plakatu, fotografii, filmu, muzyki, a także literatury i rzeźby. Wstęp bezpłatny. Również do 4 września można wziąć udział w Festiwalu Warszawa Singera 2022. To spotkanie z żydowską kulturą, sztuką, tradycją w interpretacji polskich i międzynarodowych artystów. Atrakcje ulokowane będą w wielu miejscach w stolicy.

To spotkanie z żydowską kulturą, sztuką, tradycją w interpretacji polskich i międzynarodowych artystów. Atrakcje ulokowane będą w wielu miejscach w stolicy. 9 września odbędzie się 18. Festiwal Skrzyżowanie Kultur w Teatrze Dramatycznym. Koncerty artystów z różnych kontynentów naszego globu potrwają do 11 września.

w Teatrze Dramatycznym. Koncerty artystów z różnych kontynentów naszego globu potrwają do 11 września. 10 września największy koncert rockowy w Polsce – Wielkie Granie na PGE Narodowym . Wystąpi 1000 muzyków, w tym Urszula, Janusz Panasewicz, Doda czy Andrzej Krzywy. Koncert uświetni 10-lecie nowego stadionu.

. Wystąpi 1000 muzyków, w tym Urszula, Janusz Panasewicz, Doda czy Andrzej Krzywy. Koncert uświetni 10-lecie nowego stadionu. 16-24 września będzie miał miejsce 65. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień . To największy w Polsce i jeden z ważniejszych na świecie festiwal poświęcony muzyce współczesnej, organizowany przez Związek Kompozytorów.

. To największy w Polsce i jeden z ważniejszych na świecie festiwal poświęcony muzyce współczesnej, organizowany przez Związek Kompozytorów. 23-25 września Szalone Dni Muzyki w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. W ramach wydarzenia odbędzie się ponad 30 koncertów orkiestrowych i kameralnych w wykonaniu artystów z Polski i zagranicy.

w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. W ramach wydarzenia odbędzie się ponad 30 koncertów orkiestrowych i kameralnych w wykonaniu artystów z Polski i zagranicy. W sobotę 24 września w zabytkowych przestrzeniach Domu Towarowego Braci Jabłkowskich odbędą się Targi Plakatu . To już kolejna edycja łącząca najzdolniejszych plakacistów, autorów wielkoformatowych ilustracji i grafik i miłośników sztuki.



. To już kolejna edycja łącząca najzdolniejszych plakacistów, autorów wielkoformatowych ilustracji i grafik i miłośników sztuki. 25 września Gonitwa Wielka Warszawska na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Wyścigowe święto stolicy co roku przyciąga ogrom zainteresowanych, a samo wydarzenie ma korzenie w XIX wieku.

na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Wyścigowe święto stolicy co roku przyciąga ogrom zainteresowanych, a samo wydarzenie ma korzenie w XIX wieku. Do 25 września będą odbywały się koncerty Chopinowskie . W każdą niedzielę o 12.00 w Łazienkach Królewskich koncert innego wybitnego pianisty z kraju lub zza granicy. Plenerowe wydarzenie na które warto zabrać całą rodzinę.

. W każdą niedzielę o 12.00 w Łazienkach Królewskich koncert innego wybitnego pianisty z kraju lub zza granicy. Plenerowe wydarzenie na które warto zabrać całą rodzinę. W dniach 25 września – 1 października Centrum Praskie Koneser będzie gościć Warsaw off ART . Podczas siedmiu dni swoje prace w nurcie sztuki niezależnej zaprezentują artyści z Czech, Polski, Niemiec, Austrii, USA, Słowacji i Serbii.



. Podczas siedmiu dni swoje prace w nurcie sztuki niezależnej zaprezentują artyści z Czech, Polski, Niemiec, Austrii, USA, Słowacji i Serbii. 30 września Inauguracja Sezonu Artystycznego w Filharmonii Warszawskiej .

. Z kolei do 2 października potrwa wystawa „CYRK” w Muzeum Narodowym w Warszawie . Nie będzie to jednak tradycyjna wystawą, ale spektaklem, wypełnionym pokazami umiejętności zarówno cyrkowych, jak i artystycznych.

. Nie będzie to jednak tradycyjna wystawą, ale spektaklem, wypełnionym pokazami umiejętności zarówno cyrkowych, jak i artystycznych. Do 9 października potrwa wystawa poświęcona twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, jednego z najwybitniejszych twórców XX wieku. Na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie będzie można obejrzeć prace Witkacego ze zbiorów własnych oraz z licznych muzeów i instytucji w Polsce, a także rzadko prezentowane dzieła z kolekcji prywatnych. Czytaj też:

