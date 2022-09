Moment, w którym Frodo mówi: „Życie jest jak pudełko czekoladek”... Fani szydzą z „Pierścieni władzy”

Autor: Michał Chudoliński



250 milionów wydane na prawa. 468 milionów na wyprodukowanie samego pierwszego sezonu. Połowa tej kwoty zapewne na promocję i marketing (a pewnie wydane zostanie jeszcze więcej). Na samą krótką reklamę na Super Bowl wydano „tylko” 13 milionów dolarów! W historii rozrywki nie widziano nigdy takiej produkcji.

Jeff Bezos, były prezes i założyciel Amazona, obecnie zasiadający w jego radzie nadzorczej, mówi o wielkiej odpowiedzialności oraz sprawiedliwości dla Tolkiena, której ma stać się zadość.

Fani w rozpaczy

Tymczasem wchodzimy na YouTube’a, odpalamy oficjalny zwiastun produkcji. 12 mln wyświetleń na dzień przed premierą. Ktoś by pomyślał – sukces gwarantowany. I pierwsze recenzje zachwalające. Potem spoglądamy w komentarze, a tam króluje „szydera”:

„Kiedy Galadriela wyciągnęła swój miecz świetlny i powiedziała "Wakanda forever", poczułem ciarki wzdłuż kręgosłupa. Tolkien nie mógł napisać nic lepszego”; „Moment, w którym Frodo mówi "Życie jest jak pudełko czekoladek" przyprawił mnie o dreszcze, jakież to głębokie – genialny warsztat pisarski Tolkiena”; „Moment, w którym Sauron powiedział "Dajcie mi grę o tron" i przystąpił do zrzucenia grubego stosu gotówki za prawa do zniszczenia Śródziemia był naprawdę porywający”.

O co w tym wszystkim chodzi? Otóż żyjemy w dwóch rzeczywistościach jednocześnie.