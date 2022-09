Klubowe szaleństwo, piłki tenisowe i hołd dla Suzanne Vegi. SOFI TUKKER porwali Warszawę do tańca

Duet SOFI TUKKER (Sophie Hawley-Weld i Tucker Halpern) poznałam w trakcie pandemii, gdy festiwal organizacji charytatywnej Global Citizen odbył się pod hasłem „One World: Together At Home”. Z powodu restrykcji wydarzenie było transmitowane online na całym świecie. Po koncercie najbardziej zapadł mi w pamięć utwór „Drinkee”, który już wtedy nie był nowością, ale nominowanym do nagród Grammy hitem.

Ze względu na charakterystyczny gitarowy motyw sądziłam, że duet łączy elektronikę z rockiem i takiej muzyki na ich płytach się spodziewałam, ale myliłam się. Krytycy opisują ją jako „elektroniczna muzyka taneczna”, a gitara jest tylko wzbogaceniem. Nie tylko ona – muzycy sięgają po bardzo różne, przetworzone dźwięki, np. tradycyjnego, andyjskiego instrumentu charango.