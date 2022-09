Z Japonii do Niepołomic dla Ukrainy

Pomoc z Japonii

Taka humanitarna współpraca między Polską a Japonią pamięta jeszcze czasy cesarzowej Teimei, bowiem jej historia sięga początków XX wieku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, we wrześniu 1919 roku zawiązał się we Władywostoku Polski Komitet Ratunkowy Dzieci Dalekiego Wschodu. Celem działalności Komitetu było odnalezienie, roztoczenie opieki oraz zorganizowanie powrotu do odrodzonej Ojczyzny polskim sierotom na Syberii, dzieciom zesłańców czy sierotom wojennym. Tworzące się państwo polskie nie było w stanie się nimi zaopiekować. Wtedy na pomoc przyszła Japonia.

Pierwsza grupa dzieci przybyła we wrześniu 1920 roku do portu Tsuruga i znalazła schronienie i opiekę w ośrodku pomocy w Fukudenkai. Razem do Japonii przybyło około 900 polskich dzieci. Cesarzowa Teimei jako honorowa przewodnicząca Japońskiego Czerwonego Krzyża osobiście interesowała się warunkami życia polskich sierot i odwiedziła ośrodek w Fukudenkai. Dziś w Tsuruga czynne jest Muzeum opowiadające między innymi historię polskich sierot.

Pomoc z Niepołomic

Z kolei gdy w 1995 roku japońskie miasto Kobe nawiedziło katastrofalne trzęsienie ziemi, wówczas Niepołomice przyjęły 30 japońskich dzieci na trzytygodniowe wakacje. Akcję powtórzono w roku 1996 i 2005. Przelot do Polski ufundowało Stowarzyszenie Nippo Shinzen Iinaki – Japońsko-Polskie Stowarzyszenie Dobrej Woli, któremu przewodniczył polski naukowiec pracujący w Japonii – prof. Stanisław Filipek.

Pomoc Ukrainie

Wernisaż odbędzie się w niedzielę 18 września o godz. 17.00. Całkowity dochód z aukcji przeznaczony jest na rzecz walczącej Ukrainy. Część prac artystka postanowiła przekazać w darze dla Muzeum w Niepołomicach.