Olga Bołądź: „Pan Bóg zna moje poglądy. Wierzę, że Bóg jest miłością”

Bóg dał nam ciekawość, wolną wolę, wybór, rozum, ale przede wszystkim dał nam miłość. Największą. Pan Bóg zna moje poglądy i moje wątpliwości. W Polsce rozmowa o wierze jest trudna, ale o tym warto gadać i szukać swojej drogi do Niego. Warto Go poszukać. Wiem, że jest w moim życiu i to mnie wzmacnia i cieszy, staram się tę relację pielęgnować – wyznaje w rozmowie z „Wprost” aktorka Olga Bołądź.

Olga Bołądź jest znana z wyrazistych ról m.in. w filmach „Skorumpowani”, „Korowód” czy „Skrzydlate świnie”. Popularność zapewniły jej także role w serialach m.in. „Czas Honoru" i „Układ Warszawski". Obecnie możemy ją oglądać w spektaklach „Dobry wieczór państwu" w Teatrze Polonia oraz sztuce „To tylko sex". 7 października do kin wchodzi współczesna wersja wyemancypowanego Kopciuszka, film pt. „Miłość na pierwszą stronę” w reżyserii Marii Sadowskiej, w którym Olga wciela się w postać pierwszej w Polsce kobiety paparazzo. Za kilka miesięcy na antenie Polsatu premierę będzie miał serial „Matka" z Bołądź w roli głównej. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, „Wprost”: Jako mała dziewczynka oglądałaś bajki i filmy, w których rycerz na białym koniu ratował księżniczkę z opresji? Miałaś swoje ulubione? Olga Bołądź: Wydaje mi się, że sięgasz do mitu, w który zostałyśmy trochę wciśnięte i który do tej pory może gdzieś tam w podświadomości mieć na nas wpływ. Problem z bajkami z księżniczką i rycerzem jest taki, że poznanie się tych dwojga jest przedstawiane jako najważniejsze i najciekawsze, a potem? „Żyli długo i szczęśliwie” i „the end”. Życie jednak zaczyna się po „tym”. Fajnie byłoby zobaczyć ciąg dalszy, jak ta dwójka bohaterów radzi sobie dalej. W dzieciństwie byłam raczej zafascynowana Bestią z „Pięknej i Bestii”. Ktoś lub coś na początku wydawało się straszne, a na końcu okazywało się, że piękno jest w środku. Lubiłam też „Małą syrenkę” i utożsamiałam się z Pocahontas, „ty masz mnie za głupią dzikuskę”...